Prédiction de prix Dogecoin: DOGE passera à 0,16 $ | Cryptomonnaie

Le prix Dogecoin a rebondi sur le niveau de support de 0,128 $ et établi une base autour de 0,14 $,

Une augmentation potentielle de la pression d’achat est susceptible de déclencher un rallye de 15% pour DOGE.

Un chandelier quotidien clôturé en dessous de 0,128 $ créera un plus bas plus bas, invalidant la thèse baissière.

L’action des prix Dogecoin ressemble à Ripple et à son manque de volatilité. Malgré cela, les investisseurs peuvent s’attendre à ce que DOGE connaisse une légère augmentation au cours de cette semaine.

Le prix du Dogecoin envisage un décollage

Le prix du Dogecoin a vu une série de chandeliers rouges à partir du 16 janvier lorsqu’il s’est effondré de 35 % en six jours. Cette baisse a traversé le creux du 4 décembre à 0,128 $, mais s’est redressée et s’est refermée au-dessus.

Depuis lors, DOGE a produit un mouvement latéral indiquant une consolidation autour de la barrière de 0,14 $. Tout pic à court terme de la pression d’achat est susceptible de propulser le prix du Dogecoin dans une hausse de 15 % à 0,164 $. Ce niveau coïncide avec la moyenne mobile simple (SMA) sur 50 jours, ce qui fait de la confluence un obstacle difficile à franchir. En supposant que les acheteurs s’unissent et surmontent cette barrière de résistance, il y a de fortes chances que cette hausse puisse s’étendre à 0,194 $, coïncidant à peu près avec le SMA de 100 jours. Ce mouvement porterait la montée totale à 37%.

Graphique DOGE/USDT sur 1 jour

Le pic soudain des adresses actives 24 heures sur 24 de 139 490 à 436 630 depuis le 25 janvier soutient ce scénario de tendance haussière pour le prix Dogecoin. Cette hausse de 213 % des adresses actives suggère que les investisseurs sont intéressés par DOGE aux niveaux de prix actuels.

DOGE adresses actives 24h/24

De plus, le modèle Global In/Out of the Money (GIOM) d’IntoTheBlock montre qu’il y a peu ou pas de menace de la barrière de résistance immédiate à 0,155 $. Ici, environ 147 320 adresses qui ont acheté près de 5 milliards de jetons DOGE sont «hors de l’argent». Par conséquent, une augmentation à court terme de la pression d’achat est susceptible de surmonter cet obstacle, poussant DOGE au prochain blocus à 0,183 $.

DOGE GIOM

D’autre part, si le prix Dogecoin traverse le niveau de support immédiat à 0,128 $ pour produire un chandelier quotidien proche en dessous, la thèse haussière sera invalidée. Cette baisse pourrait être la clé du déclenchement d’un crash au plancher de support de 0,09 $.