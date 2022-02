La tendance à la hausse de Crypto.com va ralentir alors que le CRO approche du cluster de résistance à 0,50 $ | Cryptomonnaie

Le jeton Crypto.com a montré une dynamique haussière considérable, entraînant une forte reprise.

La tendance haussière devrait s’arrêter autour de la confluence SMA de 50 et 100 jours à 0,50 $.

Une ventilation de la limite inférieure de la zone de demande de 3 jours à 0,316 $ déclenchera une perspective baissière.

Le jeton Crypto.com a connu une reprise en forme de V après le crash flash de janvier. Ce rebond est le résultat d’une pression d’achat accrue et d’une zone de soutien cruciale. Bien que cette évolution soit positive, elle ne peut pas continuer en raison d’un blocus massif qui entrave son chemin.

Crypto.com est à la croisée des chemins

Le jeton Crypto.com a augmenté de 35 % au total depuis son creux local à 0,324 $, le 22 janvier. En conséquence, le CRO a rebondi de 35 % à son niveau actuel de négociation – 0,432 $.

À l’avenir, les investisseurs peuvent s’attendre à ce que le jeton Crypto.com gagne encore 12 % avant de rencontrer la confluence de la moyenne mobile simple (SMA) sur 50 et 100 jours à 0,492 $. En raison du récent crash, le SMA à long terme passe en dessous du SMA à court terme, créant un croisement baissier. Ce cluster de résistance constituera une menace sérieuse pour la tendance haussière qui devrait la plafonner. Les investisseurs désireux d’entrer en position longue peuvent le faire après un nouveau test de la barrière de 0,401 $ et des bénéfices comptables à 0,50 $.

Graphique CRO/USDT sur 1 jour

Alors que les choses s’améliorent pour le jeton Crypto.com, relativement parlant, un échec à prolonger la tendance haussière entraînera un nouveau test de la zone de demande de 3 jours, allant de 0,316 $ à 0,401 $. Une augmentation de la pression de vente qui pousse le CRO à produire un chandelier quotidien proche en dessous de 0,316 $ créera un plus bas plus bas et invalidera la thèse haussière.

Dans un tel scénario, les investisseurs pourraient envisager de placer un stop-loss juste en dessous de 0,316 $, ce qui coïncide également à peu près avec le SMA de 200 jours.