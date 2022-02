Fidelity : le Bitcoin est une « forme supérieure de monnaie » | Cryptomonnaie

Fidelity, le géant multinational du courtage, a publié un article sur Bitcoin (BTC) intitulé Bitcoin First. Le fournisseur de services financiers demande que BTC soit traité séparément du reste des actifs numériques.

Le document a fait valoir que BTC est fondamentalement différent des centaines d’autres actifs numériques négociés sur le marché et qu’aucun autre actif numérique n’est susceptible de dépasser la principale crypto-monnaie « en tant que bien monétaire ».

L’article de Fidelity a qualifié le Bitcoin de forme d’argent supérieure plutôt que de simple technologie. C’est la « forme d’actif la plus sécurisée et décentralisée et toute » amélioration « fera nécessairement face à des compromis ». Le journal disait :

« Bitcoin possède clairement beaucoup de bonnes qualités d’argent, combinant la rareté et la durabilité de l’or avec la facilité d’utilisation, de stockage et de transportabilité du fiat. »

Le fournisseur mondial de services financiers estime que la BTC possède toutes les qualités d’une forme de monnaie solide, car elle n’a pas d’organisation qui la gère et ne verse pas de dividende ni de flux de trésorerie. La rareté et la nature décentralisée de Bitcoin ne font qu’ajouter à ses propriétés d’être un outil monétaire parfait.

« Nous n’aurons pas l’audace de prédire qu’il n’y aura jamais qu’un seul argent, mais nous pensons qu’un bien monétaire finira par dominer l’écosystème des actifs numériques en raison des effets très puissants des réseaux. »

Fidelity considère le BTC comme un point d’entrée pour les investisseurs traditionnels sur le marché des actifs numériques et a suggéré que les investisseurs intègrent deux cadres distincts pour investir dans les actifs numériques : l’un devrait être axé sur le Bitcoin en tant que bien monétaire (classe d’actifs) et le second devrait être axé sur sur le reste des actifs numériques qui présentent des propriétés de type capital-risque.

Satoshi Nakamoto, le créateur pseudonyme de Bitcoin voulait également que ce soit une forme de monnaie solide et les partisans de BTC soutiennent la même chose depuis une décennie. Cependant, le fait qu’un fournisseur mondial de services financiers considère le BTC comme une forme de monnaie supérieure pourrait être le signe d’une plus grande adoption à venir.