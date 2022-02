Prédiction des prix des crypto-monnaies : Cardano, Crypto.com et Binance Coin – Asian Wrap 01 février | Cryptomonnaie

Le prix de Cardano a obstinément retenu la zone de valeur de 1,00 $ comme principal support. ADA a testé le niveau de 1,00 $ huit des dix derniers jours de bourse. Le prix de Cardano est positionné pour une cassure haussière significative s’il peut atteindre une clôture quotidienne au-dessus du Tenkan-Sen à 1,08 $. ADA a passé les douze derniers jours consécutifs avec des chandeliers quotidiens clôturés en dessous du Tenkan-Sen.

Le prix de Crypto.com s’est fortement redressé au cours des dix derniers jours de bourse. Du plus bas du 22 janvier à 0,33 $ au plus haut du 29 janvier à 0,44 $, le CRO a rebondi de près de 36 %. Crypto.com est toujours à 28% au-dessus de son plus récent creux majeur malgré la pression de vente de dimanche et la faiblesse persistante d’aujourd’hui.

Le plus grand échange de crypto-monnaie au monde, Binance, a créé un fonds d’assurance d’un milliard de dollars pour protéger les utilisateurs contre les piratages. Binance a restreint les comptes des utilisateurs nigérians conformément à la réglementation anti-blanchiment d’argent pour assurer la sécurité de la plateforme. Les analystes estiment que le prix des pièces Binance se situe dans une zone critique ; le jeton natif de l’échange a récupéré de la baisse à 330 $.