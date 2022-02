Le stablecoin USDC de Circle engloutit la part de marché de Tether avec un jalon de 50 milliards | Cryptomonnaie

Le deuxième plus grand stablecoin au monde en termes de capitalisation boursière continue de croître tout en érodant la domination du leader actuel, Tether.

Le paysage des pièces stables est une dynamique en constante évolution, mais une tendance est devenue claire au cours de la dernière année environ – la domination de Tether diminue.

Son principal rival, Circle, vient d’atteindre le cap des 50 milliards USDC en circulation selon CoinGecko et un tweet du 1er février du co-fondateur et PDG de la société, Jeremy Allaire.

Allaire a déclaré que bien qu’il s’agisse d’un nombre énorme, « c’est la croissance massive et l’écosystème qui l’entourent qui racontent l’histoire plus large ». Il a ajouté que l’USDC a connu une croissance de 10 000 % au cours des deux dernières années.

L’offre totale de pièces stables s’élève actuellement à 177 milliards de dollars, ce qui équivaut à environ 9,7 % de la capitalisation boursière totale de la cryptomonnaie. Tether commande environ 45% de ce total, tandis que Circle prend désormais une part de 29% à mesure que l’écart entre eux se réduit. Pour référence, à cette époque l’année dernière, Tether avait une domination de 74%, Circle ne prenant que 16% du gâteau stablecoin.

La capitalisation boursière stable de Circle a augmenté de 987 % en 2021 selon CoinGecko. Comparativement, l’offre de Tether a connu moins d’un tiers de cette croissance avec 275 % sur la même période.

Selon le PDG de Circle, le réseau stablecoin a enregistré 2,5 billions de dollars de transactions en chaîne et 4,6 millions d’adresses de portefeuille actives rien qu’en 2021. L’USDC fonctionne sur huit chaînes de blocs différentes, est pris en charge par 200 protocoles et peut être échangé dans 180 pays sur 34 bourses. Tether est toujours la force dominante de l’écosystème stablecoin, mais la société de paiement numérique soutenue par Goldman Sachs, Circle, se rapproche rapidement.

Comme l’a rapporté Cointelegraph le 19 janvier, l’offre de l’USDC a déjà inversé l’USDT sur le réseau Ethereum. L’approvisionnement en tether est actuellement réparti principalement entre Ethereum et Tron avec environ 39 milliards et 36 milliards USDT sur chaque réseau respectivement et le reste sur une poignée d’autres tels que Solana, Omni et Algorand selon son rapport de transparence.

Le 31 janvier, Circle a annoncé qu’il avait étendu son écosystème multi-chaînes en ajoutant la prise en charge du réseau Flow de Dapper Labs.