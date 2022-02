Quelles pièces ont accumulé suffisamment de puissance pour une croissance à moyen terme ? | Cryptomonnaie

La nouvelle semaine a commencé avec la chute du marché des crypto-monnaies alors que les pièces sont revenues dans la zone rouge.

Top des pièces par CoinMarketCap

BTC/USD

Au cours du week-end, les traders n’ont pas été en mesure d’augmenter leur pression et de surmonter la résistance de 38 900 $. Samedi, le prix du Bitcoin (BTC) a lentement augmenté jusqu’à la zone haute hebdomadaire mais ne l’a pas mis à jour avant la fin de la semaine.

Graphique BTC/USD par TradingView

Dimanche, les vendeurs ont ramené la paire à l’EMA55 de deux heures, et ce soir, l’élan baissier a poussé le prix BTC sous le niveau de 37 150 $. Dans la matinée, la baisse s’est arrêtée, et dans la journée on s’attend à une reprise au plus haut de la semaine dernière.

Si aujourd’hui les traders poussent à travers le support de 36 000 $, alors dans un proche avenir, on peut oublier le nouveau test de 40 000 $.

Bitcoin se négocie à 37 311 $ au moment de la presse.

ETH/USD

Au cours du week-end, le prix d’Ethereum (ETH) n’a pas dépassé 2 700 $. Les volumes d’achat étaient inférieurs à la moyenne et la semaine sortante s’est terminée par un recul sous l’EMA de deux heures55.

Graphique ETH/USD par TradingView

Désormais, la baisse du prix des ETH s’est arrêtée au niveau de 2 570 USD.

Si les acheteurs parviennent à former une dynamique haussière et à rétablir le prix au-dessus de la résistance de 2 800 $, alors le nouveau test du niveau psychologique de 3 000 $ reste pertinent.

Ethereum se négocie à 2 595 $ au moment de la presse.

XRP/USD

Dimanche, les vendeurs ont pris l’initiative des acheteurs et poussé le prix du XRP en dessous de la moyenne mobile EMA55. Ce matin, la paire est revenue à la barre des 0,58 $ et a stoppé la baisse.

Graphique XRP/USD par TradingView

Si les acheteurs reviennent dans la zone des prix moyens, il y a une chance de continuer à augmenter jusqu’à la résistance de 0,70 $. Si les baissiers poussent le prix dans la zone de 0,55 $, alors début février, la paire peut tester le support de 0,50 $.

XRP se négocie à 0,5966 $ au moment de la presse.