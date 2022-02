Elliott Wave View : Récupération du Bitcoin (BTC/USD) en cours [Video] | Cryptomonnaie

La vue à court terme d’Elliott Wave dans Bitcoin (BTCUSD) suggère que le rallye du 24 janvier 2022 est en cours sous la forme d’une structure à double trois Elliott Wave. En hausse depuis le plus bas du 24 janvier, la vague W s’est terminée à 38946 et le recul de la vague X s’est terminé à 35511,32. Wave X a une subdivision de structure en zigzag comme le montre le graphique d’une heure ci-dessous. En baisse depuis la vague W, la vague ((a)) s’est terminée à 35535, la vague ((b)) s’est terminée à 37230 et la vague ((c)) s’est terminée à 35515,88. La vague Y est actuellement en cours avec une subdivision interne en double trois à un moindre degré.

À partir de la vague X, la vague i s’est terminée à 37534,15 et la vague ii s’est terminée à 36173,98. La vague iii s’est terminée à 38225,27, la vague iv s’est terminée à 37327,79 et la vague v s’est terminée à 38741,67. Cette vague terminée (a) à un degré supérieur. Le recul de la vague (b) s’est terminé à 36631,66 avec une subdivision interne en zigzag. En baisse de la vague (a), la vague a s’est terminée à 37372,59, la vague b s’est terminée à 38262,55 et la vague c s’est terminée à 36631,66. La vague (c) supérieure est en cours avec un objectif potentiel de 100 % à 161,8 % d’extension de Fibonacci de la vague (a). Cette zone se situe entre 39862,01 et 40624,37 où la vague (c) de ((w)) pourrait se terminer. À court terme, tant que le recul reste au-dessus de 35515,88, attendez-vous à ce que Bitcoin prolonge la reprise à la hausse.

Graphique de la vague d’Elliott Bitcoin sur 1 heure

Bitcoin (BTCUSD) Vidéo Elliott Wave d’une heure