Le prix de Cardano développe la clôture quotidienne la plus basse en 10 mois, mais les traders cherchent à prendre le relais | Cryptomonnaie

L’action sur les prix de Cardano a clôturé le chandelier de dimanche à un plus bas de 10 mois, revenant aux niveaux du 16 mars 2021.

La zone de valeur de 1,00 $ reste menacée.

Les traders peuvent tenter de pousser Cardano au-dessus du bord et à des niveaux inférieurs à 1,00 $.

Le prix de Cardano a obstinément retenu la zone de valeur de 1,00 $ comme principal support. ADA a testé le niveau de 1,00 $ huit des dix derniers jours de bourse.

Le prix de Cardano pourrait être prêt pour sa cassure haussière au-dessus de 1,00 $

Le prix de Cardano est positionné pour une cassure haussière significative s’il peut atteindre une clôture quotidienne au-dessus du Tenkan-Sen à 1,08 $. ADA a passé les douze derniers jours consécutifs avec des chandeliers quotidiens clôturés en dessous du Tenkan-Sen. Cette constriction prolongée par rapport au retracement critique de 50 % de Fibonacci à 1,00 $ a généré une accumulation substantielle, qui semble maintenant sur le point de commencer une nouvelle étape.

Les traders devraient avoir un temps raisonnablement facile pour déplacer Cardano vers la zone de 1,30 $. 1,30 $ contient le retracement de Fibonacci à 38,2 %, le bas du nuage (Senkou Span A), le Kijun-Sen et le point de contrôle du volume 2022. Les oscillateurs supportent une cassure dans cette fourchette de prix.

L’indice de force relative reste dans des conditions de marché haussier et teste le niveau de survente final à 40. L’indice de force relative est au niveau de 40 depuis 10 jours, sans aucun signe clair de baisse. De plus, l’indice composite a franchi au-dessus de ses deux moyennes mobiles, générant un signal haussier et renforçant toute cassure plus élevée sur le graphique en chandeliers.

Graphique quotidien Ichimoku Kinko Hyo ADA/USD

Cependant, des risques baissiers subsistent. La consolidation après un mouvement de tendance est souvent une pause avant de poursuivre la tendance précédente – qui était baissière. Si l’indice de force relative baisse et atteint 30, le RSI se transforme en une configuration de marché baissier. Dans ce scénario, l’indice composite sera repassé sous ses moyennes mobiles, déclenchant un sentiment très baissier. Enfin, les bandes Optex commenceraient probablement à passer du neutre à la survente. Un nouveau test des plus bas de 2022 près de 0,91 $ pour le prix de Cardano serait probable.