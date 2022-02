Deux mesures clés du prix du Bitcoin suggèrent que BTC est prêt à récupérer 40 000 $ | Cryptomonnaie

Les données suggèrent que 34 000 $ étaient au plus bas et les performances récentes de BTC pourraient être un signe que les traders commencent à ouvrir de nouvelles positions longues.

Les crypto-monnaies ont connu une semaine volatile après le crash soudain de Bitcoin (BTC) à 33 000 $ le 24 janvier. Cependant, la forte baisse de 9 % s’est complètement rétablie dans les 8 heures après que le prix BTC a retrouvé le support de 36 000 $.

Le 26 janvier, Bitcoin a rebondi à 38 960 $ mais il n’a pas pu maintenir le niveau et a corrigé de 8,8 % dans les 8 heures suivantes. En tenant compte des hauts et des bas récents, Bitcoin n’a réussi à gagner qu’un maigre 1,6 % au cours des sept derniers jours.

Même avec les fluctuations considérables des prix, les liquidations globales de contrats à terme ont été relativement faibles. Les longs (acheteurs) avaient 570 millions de dollars de contrats à terme résiliés, tandis que les shorts (vendeurs) faisaient face à 690 millions de dollars. Les données montrent que les contrats à terme sur Bitcoin représentaient 41% du total des liquidations de 1,25 milliard de dollars.

Les vents réglementaires pourraient limiter la reprise des prix de BTC

La capitalisation boursière totale de la crypto a présenté une modeste augmentation hebdomadaire de 1,6 %, en ligne avec les performances de Bitcoin.

Capitalisation boursière totale de la cryptomonnaie, milliards USD. Source : TradingView

Remarquez comment le prix du 24 janvier forme des plus bas plus élevés et affiche actuellement un support à 1,75 billion de dollars. Même avec une baisse de 22 % du prix en 2022, la capitalisation boursière totale de la cryptomonnaie a enregistré un rebond sain de 12,5 % depuis le creux du 24 janvier.

Les investisseurs semblent digérer les nouvelles réglementaires de cette semaine où le membre du Congrès américain Ted Budd a soumis un amendement visant à balayer une disposition du projet de loi permettant au Trésor américain d’interdire unilatéralement certaines transactions financières sans contribution du public.

S’il était adopté sous sa forme actuelle, l’America COMPETES Act de 2022 porterait un coup dur à l’industrie de la crypto-monnaie, comme l’a déclaré le directeur exécutif du Coin Center, Jerry Brito.

Les investisseurs ont été négativement impactés par la nouvelle selon laquelle la Maison Blanche américaine serait en train de préparer un décret exécutif sur la crypto pour obliger les agences gouvernementales à effectuer une analyse des risques sur la crypto-monnaie en tant que menace pour la sécurité nationale.

Les jetons Metaverse découplés après les actualités Apple de la semaine dernière

Un flux de nouvelles baissier constant a peut-être été la cause de la récente action des prix des crypto-monnaies, mais les jetons Metaverse ont enregistré des performances exceptionnelles.

Principaux gagnants et perdants hebdomadaires au 31 janvier. Source : Nomics

Le PDG d’Apple (AAPL), Tim Cook, a déclaré lors d’un appel aux investisseurs le 27 janvier que les applications métavers ont beaucoup de potentiel et que son entreprise investit dans des développements de réalité augmentée sur ses appareils.

La nouvelle était suffisante pour catapulter jusqu’à 36 % les jetons liés au métaverse, notamment Flow, The Sandbox (SAND), Decentraland (MANA), Enjin Coin (ENJ) et Arweare (AR).

D’autre part, Terra (LUNA) a été impacté après que la monnaie de réserve Wonderland Money (TIME), basée sur Avalanche, a annoncé qu’une proposition en attente déterminerait si le projet ferme ou non. En conséquence, le stablecoin MIM est tombé en dessous de 1,00 et certains pensent que cela a pu avoir un effet d’entraînement sur les jetons LUNA et UST de Terra.

Les solutions de blockchain d’évolutivité et d’interopérabilité Cosmos (ATOM), Fantom (FTM) et Harmony (ONE) ont présenté des performances négatives après que le taux de hachage Ethereum ait dépassé 1,11 PH/s, son plus haut niveau jamais enregistré. Un taux de hachage plus élevé indique que davantage de mineurs rejoignent le réseau, ce qui contribue à renforcer la sécurité de la blockchain.

Les contrats à terme Tether Premium et CME se sont améliorés

La prime OKEx Tether (USDT) mesure la différence entre les transactions peer-to-peer (P2P) basées en Chine et le dollar américain officiel. Les chiffres supérieurs à 100% indiquent une demande excessive d’investissement en crypto-monnaie. D’un autre côté, une remise de 5 % indique généralement une forte activité de vente.

Prime peer-to-peer OKEx USDT contre USD. Source : OKX

L’indicateur Tether a continué d’afficher de la force puisqu’il s’est établi au-dessus de 99 % au cours des sept derniers jours. Cela contraste fortement avec il y a trois semaines, lorsque les ventes de panique des commerçants basés en Chine ont conduit l’indicateur à une remise de 4 %.

Pour confirmer que la structure du marché de la cryptomonnaie s’est améliorée, les traders doivent analyser la prime des contrats à terme Bitcoin du CME. Cette métrique analyse la différence entre les contrats à terme à plus long terme et le prix au comptant actuel sur les marchés réguliers.

Chaque fois que cet indicateur s’estompe ou devient négatif (déport), cela suggère qu’il y a un sentiment baissier.

Prime de contrat à terme de 2 mois BTC CME contre Bitcoin/USD. Source : TradingView

Ces contrats à mois fixe se négocient généralement avec une légère prime, ce qui indique que les vendeurs demandent plus d’argent pour retenir les règlements plus longtemps. En conséquence, les contrats à terme devraient se négocier avec une prime de 0,5 % à 2 % sur des marchés sains, une situation connue sous le nom de contango.

Remarquez comment l’indicateur a flirté avec le déport du 18 au 24 janvier alors que Bitcoin est tombé en dessous de 42 000 $. Cependant, comme BTC a montré des signaux indiquant que 33 000 $ auraient pu être un creux local, les marchés à terme ont récupéré une saine prime de 0,5 %.

Considérant que la capitalisation boursière globale de la crypto-monnaie est en baisse de 22% en 2022, la structure du marché semble prête pour une reprise.

À moins d’un changement significatif de ces fondamentaux, les traders Bitcoin commencent probablement à se sentir à l’aise d’ajouter des positions inférieures à 40 000 $.