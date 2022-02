First Mover Asia: Crypto termine le mauvais mois sur une bonne note | Cryptomonnaie

Les prix du bitcoin, de l’éther et de la plupart des principaux altcoins augmentent après un mois de forte baisse des prix.

Bonjour. Voici ce qui se passe :

Mouvements du marché : Bitcoin a terminé un mauvais mois de janvier sur une note positive ; Le volume des transactions DeFi a augmenté régulièrement.

Avis du technicien : la vente massive de BTC en janvier pourrait attirer des acheteurs à court terme.

Des prix

Bitcoin (BTC) : 38 446 $ + 1 %

Éther (ETH) : 2 682 $ + 2,6 %

Meilleurs gagnants

Actif Téléscripteur Returnal Secteur Maillon de chaîne LIEN +7,2% L’informatique

Les meilleurs perdants

Actif Téléscripteur Returnal Secteur Cosmos ATOME −7,8 % Plate-forme de contrat intelligente Polygone MATIQUE −7,1 % Plate-forme de contrat intelligente Ordinateur Internet PCI −5,7 % L’informatique

Marchés

S&P 500 : 4 515 + 1,8 %

DJIA : 35 131 +1,1%

Nasdaq : 14 239 +3,4%

Or : 1 797 $ +0,4 %

Mouvements du marché

Bitcoin a terminé le dernier jour d’un mois de janvier baissier dans le vert, tandis que les échanges globaux sur les bourses décentralisées (DEX) ont clôturé à près de 100 milliards de dollars en volume pour le mois.

Au moment de la publication, la plus ancienne crypto-monnaie changeait de mains à environ 38 500 $, en légère hausse au cours des dernières 24 heures, selon les données de CoinDesk. Ether, la deuxième plus grande crypto-monnaie par capitalisation boursière, a augmenté de 2,7 % pour atteindre plus de 2 600 $ au cours de la même période.

« Bitcoin se rallie alors que les actifs risqués terminent un très mauvais mois de janvier sur une note positive », a écrit Edward Moya, analyste principal du marché chez Oanda, les Amériques, dans sa mise à jour quotidienne du marché. « L’élan haussier de Bitcoin se construit lentement et cela pourrait surprendre à la hausse si le dollar continue de s’affaiblir alors qu’une grande partie du resserrement de la Fed pour l’année commence à être intégré. »

Les données compilées par CoinDesk montrent que le volume des échanges de bitcoins sur les principaux échanges crypto était nettement inférieur à celui d’il y a une semaine. De nombreux indices boursiers en Asie ont été fermés pendant les vacances d’une semaine du Nouvel An lunaire (également connu sous le nom de Nouvel An chinois). De nombreux commerçants de crypto dans la région peuvent également avoir pris un congé.

Source : CoinDesk/CryptoCompare

Pendant ce temps, les échanges décentralisés ont rapporté près de 100 milliards de dollars de volume de transactions en janvier, selon Dune Analytics. Le volume total des échanges dans les DEX avait précédemment chuté de manière significative après son pic de mai dernier. Mais le volume élevé est revenu ces derniers mois.

Une partie du volume de janvier peut être associée à la volatilité des marchés et au drame du protocole de financement décentralisé Wonderland, et pourtant un analyste a déclaré que le volume en croissance constante montre une « croissance renouvelée » dans le secteur DeFi.

« L’exécution sans faille sans temps d’arrêt, ou l’étonnante capacité de ces protocoles à fonctionner sans interruption, même au milieu du drame des fondateurs/développeurs et de la baisse des prix des actifs… devrait être au centre des préoccupations », a écrit Jeff Dorman, directeur des investissements de la société de gestion des investissements crypto Arca, dans son blog daté de lundi. « Il existe un écosystème sous-jacent florissant malgré les escroqueries ponctuelles, les piratages et les mauvais acteurs évincés. »

L’avis du technicien

Le graphique des prix sur quatre heures de Bitcoin montre les niveaux de support/résistance. (Damanick Dantès, CoinDesk)

Bitcoin montait vers le haut d’une fourchette de négociation d’une semaine alors que les signaux de survente restaient intacts. La survente fait référence aux investisseurs qui pensent que l’actif se négocie en dessous de sa vraie valeur. BTC se négociait à environ 38 500 $ au moment de la publication et a augmenté de 4 % au cours de la semaine dernière.

La résistance initiale est estimée à 40 000 $, qui est un ancien niveau de support qui a été rejeté le 20 janvier. Les acheteurs devront faire un pas décisif au-dessus de 40 000 $ à 45 000 $ afin d’inverser la tendance à la baisse en place depuis novembre.

Pour l’instant, la baisse de prix de 20% de BTC en janvier pourrait attirer des acheteurs à court terme. Les traders pourraient placer des offres supplémentaires avant la journée de négociation en Asie si le support à 37 000 $ se maintient.

Sur le long terme, la hausse semble limitée compte tenu des signaux de momentum négatifs.

Événements importants

8 h 30 HKT/SGT (00 h 30 UTC) : PMI manufacturier de Jibun Bank (Japon) (janvier)

8 h 30 HKT/SGT (00 h 30 UTC) : Prêts immobiliers en Australie (décembre)

8 h 30 HKT / SGT (00 h 30 UTC): Prêts d’investissement australiens pour les maisons (décembre)

15 h HKT/SGT (7 h UTC) : ventes au détail en Allemagne (décembre MoM/YoY)

17 h 30 HKT/SGT (9 h 30 UTC) : crédit à la consommation au Royaume-Uni