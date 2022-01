Crypto.com va former un piège à traders avant que le CRO n’atteigne 0,50 $ | Cryptomonnaie

Le prix de Crypto.com réagit à la configuration de continuation baissière dans ses oscillateurs.

Le premier niveau de résistance Ichimoku a entraîné un rejet, poussant le CRO plus bas.

Les traders doivent casser 0,44 $ pour donner à Crypto.com une nette avancée à la hausse.

Le prix de Crypto.com s’est fortement redressé au cours des dix derniers jours de bourse. Du plus bas du 22 janvier à 0,33 $ au plus haut du 29 janvier à 0,44 $, le CRO a rebondi de près de 36 %. Crypto.com est toujours à 28% au-dessus de son plus récent creux majeur malgré la pression de vente de dimanche et la faiblesse persistante d’aujourd’hui.

Le prix Crypto.com se prépare pour une poussée au-delà de 0,44 $ et un retour à 0,50 $

Le prix de Crypto.com a fait face à la résistance à court terme la plus robuste sur son graphique quotidien au cours du week-end. Le retracement de Fibonacci à 50% et Kijun-Sen se situent juste dans la zone de valeur de 0,44 $, créant un niveau de prix difficile pour les haussiers à se déplacer et à clôturer au-dessus. Le rejet pourrait probablement déclencher une pression de vente continue.

La divergence baissière cachée précédemment identifiée le 27 janvier montre des signes d’impact sur le rejet actuel à 0,44 $. Cependant, le chandelier quotidien se transforme en un modèle d’inversion haussière – le marteau. Après avoir clôturé au-dessus du Tenkan-Sen pendant quatre jours consécutifs, le Tenkan-Sen est désormais un support à court terme.

Si le Tenkan-Sen tient lieu de support, la probabilité d’un piège à traders et d’une compression courte du prix de Crypto.com est de plus en plus probable, en particulier si les traders se rapprochent du Kijun-Sen. Mais des risques baissiers subsistent.

Graphique CRO/USD quotidien Ichimoku Kinko Hyo

Le prix de Crypto.com sera soumis à une pression de vente intense si une clôture quotidienne en dessous du Tenkan-Sen (0,39 $). Dans ce scénario, le CRO verra probablement une forte poussée pour retester les plus bas de 2022 à 0,32 $.