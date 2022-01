Prédiction des prix XRP: Ripple a du mal à maintenir son support, les traders ciblent 0,70 $ | Cryptomonnaie

Le prix XRP montre une incapacité à rester au-dessus de la zone de support de 0,60 $, menaçant une baisse.

Les valeurs de l’oscillateur indiquent qu’un mouvement plus élevé est probable, mais un crochet inférieur pointu indique une continuation vers le sud.

Le potentiel de hausse reste fort, mais les haussiers doivent suivre.

Le prix XRP montre des signes d’éclatement en dessous de la structure de support essentielle, initiant une autre poussée vers le sud. Une configuration particulièrement baissière dans le graphique Point and Figure montre à quel point la baisse du XRP pourrait devenir laide. Néanmoins, malgré les signes avant-coureurs d’une poursuite baissière, il existe une opportunité pour le XRP de revenir vers la zone de valeur de 0,75 $.

Le prix XRP a besoin que les acheteurs affluent, sinon Ripple plongera probablement

Le prix XRP a développé deux idées de trading pour les côtés long et court. La première est une entrée courte théorique avec un ordre de vente stop à 0,54 $, un stop loss à 0,62 $ et un objectif de profit à 0,30 $. L’idée commerciale représente une récompense/risque de 3:1. L’entrée est basée sur un modèle de piège à traders sur le graphique Point et Figure d’inversion de 0,02 $ / 3 cases. Un stop suiveur à deux cases aiderait à protéger tout profit implicite réalisé après l’entrée.

XRP/USD $0.02/3-box Reversal Point and Figure Chart

L’entrée courte est invalidée si la colonne X actuelle passe à 0,70 $.

Du côté long du marché, il y a une entrée longue hypothétique avec un ordre d’achat stop à 0,63 $, un stop loss à 0,59 $ et un objectif de profit à 0,77 $. Cette idée commerciale a une récompense/risque de 3,50:1. L’entrée est sur l’inversion à trois cases de la colonne O actuelle. Le prix XRP peut déplacer deux autres Os à 0,57 $ et rester une configuration valide. Le stop d’achat suivrait tout mouvement vers le bas parallèlement à la baisse des prix, tout comme le stop loss. Cependant, l’objectif de profit reste le même.

0,01 $/3 boîtes Tableau des points et des chiffres d’inversion

Si le prix du XRP passe à 0,56 $ dans la colonne X actuelle, la configuration hypothétique d’une transaction longue n’est plus valide.