Binance crée un fonds d’assurance d’un milliard de dollars contre les pirates, au profit du prix de la BNB | Cryptomonnaie

Le plus grand échange de crypto-monnaie au monde, Binance, a créé un fonds d’assurance d’un milliard de dollars pour protéger les utilisateurs contre les piratages.

Binance a restreint les comptes des utilisateurs nigérians conformément à la réglementation anti-blanchiment d’argent pour assurer la sécurité de la plateforme.

Les analystes estiment que le prix des pièces Binance se situe dans une zone critique ; le jeton natif de l’échange a récupéré de la baisse à 330 $.

Binance a créé un fonds d’assurance pour protéger les utilisateurs contre les piratages. L’échange a restreint les comptes des utilisateurs nigérians conformément à la réglementation anti-blanchiment d’argent.

Le prix de Binance Coin dans une zone critique alors que la bourse lance un fonds

Binance a été soumis à un examen réglementaire par les régulateurs du monde entier tout au long de 2021. L’échange suit les réglementations anti-blanchiment d’argent et est conforme aux mêmes comptes restreints d’utilisateurs nigérians.

Binance a restreint 281 comptes d’utilisateurs nigérians ; 38% de ces cas ont été demandés par les forces de l’ordre internationales, selon le site Web de Binance. Un article de blog récent lit:

Des mécanismes de protection tels que la connaissance de votre client, les mesures anti-blanchiment d’argent, la collaboration avec les forces de l’ordre et les restrictions de compte sont en place pour garantir la protection de notre communauté.

L’échange tient à sécuriser les fonds des utilisateurs en les protégeant des piratages. Changpeng Zhao, PDG de Binance, a déclaré :

Chez Binance, nous avons toujours dit que « les fonds sont en sécurité », et aujourd’hui, la taille du Binance Secure Asset Fund agit comme une protection efficace ainsi qu’une protection pour les utilisateurs contre de tels problèmes improbables.

Le fonds d’assurance de Binance est évalué à 1 milliard de dollars. Les investisseurs à travers les bourses ont souffert d’une perte de fonds et de vulnérabilités du réseau. Binance entend lutter contre les failles de cybersécurité avec ses fonds d’assurance pour les traders.

Les analystes ont évalué la tendance du prix des pièces Binance et le jeton natif de la bourse est à un niveau critique. Le jeton a affiché des gains de 2,5 % au cours des dernières 24 heures. @FeraSY1, analyste et trader crypto, note que la pièce Binance s’est remise d’une chute en dessous de 330 $, et que le jeton est prêt pour la poursuite de sa tendance haussière.