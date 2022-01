Le prix Dogecoin à un point charnière où DOGE pourrait revenir à 0,20 $ | Cryptomonnaie

Le prix Dogecoin maintient le support et la résistance à l’intérieur du coin en baisse.

Du point de vue des probabilités, le résultat le plus probable de ce modèle est une cassure haussière.

Des risques baissiers subsistent et ils sont importants.

Le prix du Dogecoin est resté obstinément et constamment dans les limites d’un coin en baisse. À l’exception d’une fausse cassure à la hausse et d’une fausse cassure à la baisse au milieu du mois, DOGE a été confiné aux lignes de tendance de ce schéma de retournement haussier.

L’action des prix Dogecoin attend la confirmation d’une cassure – le biais directionnel est haussier

Le prix du Dogecoin n’est qu’à deux jours d’atteindre le sommet d’un modèle de coin en baisse – un modèle confirmé en décembre 2021. Le modèle de coin en baisse est l’un des modèles d’inversion haussière les plus puissants de l’analyse technique et est fortement incliné vers une hausse des prix.

Selon Technical Analysis – The Complete Resource for Financial Market Technicians (Kirkpatrick & Dahlquist, 2016), le coin descendant (et le coin montant) est l’un des modèles les plus rentables de tous – l’éditeur souligne un point spécifique du texte pour renforcer le point et la force de ce modèle.

Le coin descendant exige que les lignes de tendance du modèle soient touchées au moins cinq fois – le prix Dogecoin l’a fait. Une caractéristique, mais pas nécessairement une règle, est que le volume diminue dans le dernier tiers du modèle en coin. Encore une fois, le prix du Dogecoin a connu une chute brutale du volume, en particulier près du sommet des lignes de tendance. Pour les poussées ascendantes, les taux d’échec sont historiquement bas (8 % – 11 %).

Le volume qui augmente après la cassure augmente les performances et le taux de rentabilité de ce modèle. À l’inverse, les pullbacks et les retours en arrière sont extrêmement courants et nuisent aux performances ultérieures.

Un objectif de cassure conservateur pour le prix Dogecoin est le sommet du nuage quotidien Ichimoku à 0,19 $, positionnant la clôture au-dessus du Tenkan-Sen, du Kijun-Sen et du Senkou Span A.

DOGE/USDT Graphique quotidien Ichimoku Kinko Hyo

Cependant, des risques baissiers subsistent. Le profil de volume reste précipitamment mince entre 0,09 $ et 0,16 $. Tout temps passé en dessous de la zone de valeur de 0,16 $ continue d’exposer le prix Dogecoin à un risque élevé de crash flash dans la fourchette de prix de 0,09 $.