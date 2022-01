Le prix MATIC forme un creux local alors que Polygon démarre une hausse de 10% | Cryptomonnaie

L’action des prix du Polygon plonge brièvement en dessous de 1,572 $ dans les échanges tôt le matin.

Le prix MATIC s’abstient de toute correction supplémentaire et pourrait voir des traders assis sur leurs mains pour augmenter le prix.

Attendez-vous à voir un renversement haussier une fois que les actions américaines auront enregistré de nouveaux gains.

L’action des prix Polygon (MATIC) a vu un rejet pas si agréable sur les traders samedi dernier, car 1,75 $ s’est avéré trop défendu par les baissiers et a repoussé le prix MATIC en dessous de la moyenne mobile simple (SMA) à 200 jours. Alors que MATIC cherche à se diriger vers le deuxième jour de pertes, l’indice de force relative (RSI) montre une divergence haussière, les haussiers et les investisseurs achetant la correction. Alors que cette semaine de négociation démarre, attendez-vous à ce que les investisseurs commencent la semaine sur une note de bas de page avec des actions asiatiques et européennes dans le vert.

MATIC verra les commerçants sur le devant de la scène avec une nouvelle vue

L’action des prix du Polygon était l’une des crypto-monnaies qui étaient un peu aberrantes la semaine dernière, l’action des prix augmentant là où la plupart des crypto-monnaies étaient en retrait. Malheureusement, l’ambiance a changé au cours du week-end alors que les traders ont été rejetés par un potentiel de hausse supplémentaire à 1,75 $. Le support mensuel S1 quelques centimes en dessous est maintenant tellement haché qu’il ne vaut plus comme référence dans le plan de trading.

Bien que le prix MATIC semble lourd ce matin avec une rupture en dessous de 1,57 $, le risque semble être le thème des marchés mondiaux. Le RSI reflète une légère hausse vers 50, tandis que l’action des prix MATIC se négocie à la baisse. Cela signifie que les traders achètent, mais cela ne se reflète pas dans le prix. Attendez-vous à ce qu’une fois que les traders commencent à s’accumuler davantage, l’accélération se traduira par une hausse des prix et pourrait revenir à 1,75 $ aujourd’hui ou demain. Si cette tendance à la hausse se poursuit tout au long de la semaine, même 2,00 $ pourraient être dans les cartes si le risque est continuellement omniprésent sur les marchés.

Graphique journalier MATIC/USD

D’autre part, l’action des prix de Polygon dépend tellement du mode de risque sur les marchés qu’une autre semaine volatile pourrait voir les investisseurs tourner le dos aux crypto-monnaies pour l’instant. Avec cela, la demande commencerait à se tarir et verrait le prix du MATIC revenir vers 1,40 $, avec 1,20 $ comme niveau de soutien significatif à court terme. En fonction de la longévité de la correction, éventuellement 1,06 $ pourraient être testés dans le processus avant de rebondir.