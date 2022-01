Prix ​​​​Axie Infinity pour piéger les traders avant d’afficher des gains de 20% | Cryptomonnaie

Prise en charge des tests d’action des prix Axie Infinity sur le S2 mensuel à 51,90 $.

Le prix AXS semble prêt pour un rebond alors que le plus bas de dimanche se maintient.

Attendez-vous à ce que les traders soient piégés dans la fausse cassure en dessous de S2, se faisant évincer.

Axie Infinity (AXS) semblait prêt pour une autre jambe plus bas, mais les traders se retrouvent piégés sur leurs entrées à la pause du S2 mensuel. Le plus bas de dimanche tient toujours pour le moment et pourrait être le début d’une pression sur les baissiers qui pourrait monter jusqu’à 60,36 $, détenant des gains de 20 %. Il est vital pour cette configuration que les indices en Europe et aux États-Unis puissent sortir avec une impression verte.

Le piège à traders Axie Infinity dépend des chiffres verts dans l’espace d’équité

Les traders Axie Infinity ont du mal à casser les traders toujours présents et écrasent chaque tentative haussière marquée dans l’indice de force relative (RSI) avec une légère hausse loin de la zone de survente. Mais la plaisanterie pourrait être sur les traders pour une fois, car les traders sont jusqu’à présent toujours incapables de casser fermement en dessous du S2 et du support historique à 60,36 $. Même le plus bas de dimanche n’est pas encore en vue pour un test, donc les traders font leur part du travail pour maintenir l’élan présent.

Le prix AXS pourrait donc simplement prendre une pause pour la journée, piéger les traders dans le processus, et maintenant voir les traders revenir pour la session américaine, remontant le prix au-dessus de 51,90 $. Si les bénéfices de cette semaine surprennent davantage la hausse, attendez-vous à ce que le plus haut de dimanche soit testé et casser, ce qui éliminera davantage toute position baissière. Cela devrait ouvrir la voie pour atteindre 60,36 $ d’ici la fin de cette semaine.

Graphique journalier AXS/USD

Avec la saison des résultats, certaines actions technologiques importantes devraient publier leurs résultats cette semaine, ce qui pourrait encore réserver des surprises à la baisse, déclenchant de nouvelles inégalités de vente. Attendez-vous à ce que les crypto-monnaies voient cette correction s’étendre à leur classe d’actifs, avec AXS plongeant sous le plus bas de la semaine dernière autour de 45 $ et ouvrant une correction vers 26,70 $. Cela signifierait 45 % de pertes supplémentaires, car un dollar américain plus fort et un sentiment d’aversion au risque pèseraient sur l’action des prix.