L’hiver crypto arrive-t-il? | Cryptomonnaie

Au milieu de la volatilité du marché, Bitcoin est brièvement tombé en dessous de 33 000 $ lundi dernier, atteignant son plus bas niveau depuis juillet.

Bien qu’il se soit redressé à environ 37 000 dollars, il reste 46 % en dessous de son sommet historique de 69 044,77 établi en novembre.

Les crypto-monnaies à tous les niveaux ont perdu plus de 1 billion de dollars depuis que Bitcoin a atteint son niveau record, car les principales pièces, comme Ether et Solana, ont également enregistré de fortes baisses de valeur. La valeur d’Ethereum a presque diminué de moitié depuis son pic en novembre, tandis que celle de Solana a chuté de 65 %.

Les investisseurs en crypto craignent que le marché ne glisse dans un hiver crypto comme il l’a fait en 2018, lorsque Bitcoin a plongé de 80% après avoir atteint ses sommets historiques.

Un marché baissier de la crypto est quelque chose que j’ai rejeté dans mes articles précédents. Mais maintenant que j’y pense, je dirais que c’est possible, mais la ligne de support cruciale de 31 à 30 000 $ n’a pas encore été franchie. Je considérerais cela comme un scénario de marché baissier si le niveau est cassé et maintenu pendant au moins une semaine.

En attendant, je pense que nous approchons de la fin d’une correction à la baisse, et nous verrons bientôt la prochaine dynamique de croissance, nous amenant à un nouveau sommet historique.

En analysant la récente chute de Bitcoin, il est à noter qu’elle coïncide avec une baisse des marchés boursiers mondiaux. J’ai mentionné précédemment que les actions et la crypto ont commencé à évoluer en parallèle.

Selon le graphique ci-dessous, l’action des prix de Bitcoin ressemble de très près à celle de l’indice boursier américain de référence.

Source : Analytics.skew.com

De plus, selon les données de Skew Analytics, la corrélation mensuelle réalisée par Bitcoin-S&P a atteint 73,1 % le 26 janvier 2022, son plus haut niveau depuis juillet 2020.

L’indice S&P 500 a reculé de 7 % depuis le début de l’année. Le resserrement de la politique monétaire de la Fed et les hausses de taux d’intérêt en réponse à la flambée de l’inflation pourraient drainer les liquidités du marché. C’est pourquoi les cours des actions chutent.

Ainsi, le sentiment d’aversion au risque est déclenché sur les marchés. De nombreux signes indiquent que la crypto n’est plus perçue comme une couverture, mais plutôt comme un investissement à haut risque. Ceci, à mon avis, et celui de nombreux autres analystes, est la raison la plus importante du déclin de la cryptomonnaie.

Maintenant, sortons de toute cette morosité et ce malheur. Vous trouverez ci-dessous mes 4 meilleurs choix pour les pièces de jeu dans l’écosystème Solana.

Les quatre meilleures pièces de jeu Solana

Le concurrent de la blockchain de couche 1 d’Ethereum, Solana, est entré dans le top 10 des crypto-monnaies basées sur la capitalisation boursière en 2021, battant Polkadot et Polygon.

Les vitesses de transaction ultra-rapides, les faibles coûts et l’écosystème en expansion rapide de Solana ont suscité un intérêt considérable chez les développeurs de l’industrie du jeu, ce que beaucoup considèrent comme crucial pour l’adoption généralisée de la crypto-monnaie.

Atlas des étoiles (ATLAS)

Star Atlas est l’un des jeux les plus en vogue alimentés par la blockchain Solana. Un environnement de jeu virtuel basé sur Unreal Engine 5 a été mis en ligne en septembre 2021, offrant un environnement cinématographique en temps réel.

Le jeu se déroule dans un décor de science-fiction futuriste en 2620, où les joueurs influencent les conflits interstellaires et reçoivent des récompenses pour leurs efforts.

Sur le marché galactique, les joueurs peuvent acheter et vendre des actifs NFT dans le jeu en utilisant ATLAS, le jeton natif du jeu.

Ce projet est certes ambitieux. Ils sont soutenus par des géants comme Serum et Animoca Brands qui ont récemment acheté pour 3 millions de dollars de vaisseaux spatiaux NFT à Star Atlas.

Au moment de la rédaction de cet article, ATLAS s’échangeait à 0,05261 $, en hausse de 8,5 % au cours des sept derniers jours. Alors que Star Atlas est à 80% de son ATH atteint en septembre, il existe encore un potentiel de croissance. Sa capitalisation boursière actuelle est de 113,5 millions de dollars.

Aurore (AURY)

Aurory, un jeu de rôle japonais, a fait ses débuts sur Solana en octobre 2021, en utilisant les mêmes mécanismes de style jouer pour gagner qui ont rendu Axie Infinity si populaire. En jouant au jeu, les joueurs peuvent gagner des jetons et des NFT, qu’ils peuvent ensuite utiliser pour acheter des articles sur le marché. Aurory cherche également à attirer les passionnés de DeFi avec ses services de jalonnement et de garantie NFT.

Au dernier contrôle, AURY s’échangeait à 8,79 $, en baisse de 2,2 % au cours des dernières 24 heures et avec une capitalisation boursière de 82 899 310 $. Il est actuellement à 62% de son record établi en novembre.

Crypto Cavemen (CAVE)

Cave alimente le nouveau jeu NFT de The Cavemen Club basé sur la blockchain Solana. Une solide équipe de développeurs crée un jeu P2E vraiment intéressant à jouer, pas seulement un véhicule d’investissement, donc le Crypto Cavemen Club devrait être un cran au-dessus du reste.

Les joueurs seront récompensés pour avoir joué au jeu avec des jetons CAVE, ainsi que pour pouvoir acheter des biens immobiliers et des objets en jeu en utilisant les jetons.

Actuellement, CAVE se négocie à 0,724142 $, un gain de 23,3 % au cours des 7 derniers jours, et sa capitalisation boursière est de 1 647 824 $.

RaceFi (RACEFI)

RaceFi est un jeu métaverse de course automobile AI/ML (intelligence artificielle/apprentissage automatique) unique en son genre fonctionnant sur Solana, dont la sortie est prévue au premier trimestre de cette année.

Le métaverse de RaceFi permet aux joueurs de gagner en jouant à différents types de jeux ou en achetant des biens immobiliers dans le jeu pour faire du profit. Sa mission déclarée est de fournir aux joueurs l’expérience de jeu la plus engageante et des options de monétisation rentables, tout en développant l’écosystème et en encourageant l’adoption généralisée de la technologie blockchain.

RACEFI se négocie actuellement à 0,171513 $, en hausse de 31,2 % au cours des dernières 24 heures.

Les informations fournies dans cet article sont uniquement à des fins éducatives. CryptoL’investissement en devises comporte un degré de risque élevé, il ne devrait donc être entrepris que par des personnes capables de supporter la perte de la totalité de leur investissement.