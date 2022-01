Le prix de Solana fixé à 100 $ alors que les marchés de la cryptomonnaie sont à la hausse | Cryptomonnaie

Le prix de Solana continue de planer au-dessus du support mensuel S2.

Le prix SOL voit le RSI sortir lentement de la zone de survente du RSI.

Attendez-vous à une reprise du sentiment haussier une fois que le Nasdaq aura confirmé que le risque sera le thème central de cette semaine.

Le prix de Solana (SOL) a vu son retournement haussier s’arrêter dimanche et se rapproche à nouveau du niveau de support mensuel S2 à 89,28 $. Bien que les actions ASIA PAC et les indices européens soient fermement dans le vert, le sentiment ne s’est pas encore propagé aux contrats à terme américains et aux crypto-monnaies. Attendez-vous à un rebond du niveau de support S2 mensuel et recherchez un premier test à 100 $ à la hausse avant de poursuivre cette semaine vers 130,70 $.

Les traders de Solana éloignent le RSI de la zone de survente

L’action des prix de Solana a vu des traders en bonne forme vendredi et samedi, effaçant une partie des jeux et essayant d’atteindre 100 $ à la hausse. Au lieu de cela, la forte hausse s’est arrêtée dimanche alors que les crypto-monnaies semblaient à nouveau lourdes, les échanges commençant lundi. Curieusement, les indices asiatiques et européens les plus critiques sont fermement dans le vert, où les contrats à terme américains sont quelque peu mitigés et relativement stables pendant la séance de négociation européenne.

Attendez-vous à ce que le prix du SOL reste autour de ce niveau S2, car l’indice de force relative (RSI) est toujours à ou dans une zone de survente, limitant tout inconvénient potentiel pour les baissiers. Cela devrait aider les traders à utiliser cette fenêtre d’opportunité pour aller longtemps et rebondir sur le niveau S2 à 89,28 $. Une fois que les contrats à terme américains passeront à la vitesse supérieure et reprendront le sentiment de l’Europe, attendez-vous à nouveau à une hausse haussière, ciblant 100 $ en intrajournalier et 130,70 $ pour cette semaine.

Graphique journalier SOL/USD

À la baisse, une cassure en dessous du niveau de support S2 entraînerait une baisse vers le plus bas de la semaine dernière, autour de 82 $. Si les indices européens abandonnent leurs gains et virent au rouge, ainsi que les contrats à terme américains fermement dans le rouge, attendez-vous à voir une autre vague de vente, avec une possible menace de chute vers 58,84 $. Avec ce mouvement, le RSI dépasserait fermement pour être survendu.