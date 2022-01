Top 3 des prédictions de prix Bitcoin, Ethereum, Ripple: Cryptos entrera dans la deuxième étape du rallye de secours | Cryptomonnaie

Le prix du Bitcoin a connu une hausse de 10 % au cours de la semaine dernière, atteignant le sommet de 38 800 $.

Le prix Ethereum a emboîté le pas et a grimpé de 14% et interrompt actuellement sa tendance haussière.

Le prix de l’ondulation va à contre-courant et glisse vers le bas, laissant entendre que la liquidité est inférieure à 0,518 $.

Le prix du Bitcoin semble avoir rencontré un niveau de support massif qui a stoppé la tendance à la baisse et entraîné un rebond rapide. Cette tendance semble être observée dans Ethereum et de nombreux altcoins, mais dans des ampleurs différentes. Ripple semble défier la tendance actuelle et montre une affinité pour se diriger vers le bas.

Le prix du Bitcoin explore la reprise

Le prix du bitcoin a chuté de 25 %, passant de 43 527 $ à 32 83 $ du 20 janvier au 24 janvier, faisant chuter les altcoins avec lui. Cependant, la baisse semble avoir trouvé un niveau de support stable à 34 752 $, l’empêchant d’aggraver la situation.

BTC a établi une base autour de cette barrière, ce qui a entraîné une hausse de 10 %. La BTC a augmenté d’environ 19 % du creux au pic au cours de la semaine dernière et connaît actuellement un ralentissement. Un recul semble probable avant l’apparition d’une nouvelle tendance haussière, propulsant la grande crypto à 40 794 $, la limite inférieure de la zone d’approvisionnement.

La hausse du prix du Bitcoin semble être plafonnée à cette barrière et tout mouvement au-delà de cet obstacle sera probablement annulé violemment. Par conséquent, les investisseurs doivent faire preuve de prudence au-delà de 40 794 $.

Graphique BTC/USD sur 1 jour

Indépendamment des perspectives haussières, si le prix du Bitcoin produit un chandelier quotidien proche de 34 752 $, cela créera un plus bas plus bas, invalidant la thèse haussière. Ce développement pourrait voir BTC atteindre 29 100 $.

Le prix Ethereum interrompt le rallye de soulagement

Le prix d’Ethereum a chuté de 33 % alors qu’il suivait BTC pendant le flash crash. L’ETH a également trouvé un niveau de soutien hebdomadaire à 2 324 $ qui a cautérisé le saignement et a lancé un rallye de secours. Depuis lors, l’ETH a bondi de 20% et connaît actuellement un recul.

La hausse du prix Ethereum semble être plafonnée à la limite inférieure de la zone d’approvisionnement, qui s’étend de 2 789 $ à 3 167 $. Cette évolution laisse à l’ETH la possibilité de rebondir de 12% supplémentaires. Tout mouvement vers cette barrière sera probablement inversé rapidement et violemment.

Graphique ETH/USD sur 1 jour

Alors que les choses s’améliorent pour le prix d’Ethereum malgré la hausse plafonnée, une rupture de la barrière de support de 2 324 $ créera des problèmes. Un chandelier quotidien proche de cette barrière indiquera une poursuite de la tendance baissière et invalidera la thèse haussière.

Cette évolution pourrait voir l’ETH atteindre 1 730 $ ou moins.

Le prix d’ondulation reste l’intrus

Le prix Ripple semble pencher vers une autre baisse alors qu’il traverse le niveau de support de 0,604 $. Une poursuite de cette tendance pourrait voir le prix XRP revoir la barrière de 0,518 $ et éventuellement balayer en dessous pour collecter la liquidité côté vente.

Ce développement complétera la configuration du triple fond et pourrait être la clé pour déclencher une tendance haussière massive pour le jeton de remise. La tendance à la hausse qui en résulte pourrait voir le prix de Ripple tenter de retester l’obstacle de 0,694 $, signalant une hausse de 35 % par rapport à la position actuelle.

Graphique XRP/USD sur 1 jour

Au contraire, si le prix Ripple se rétablit au-dessus du niveau de support de 0,60 $, il y a de fortes chances que le prix XRP tente de retester la barrière de 0,694 $. Cependant, un séjour prolongé sous la barrière de 0,518 $ indiquera un manque de pression d’achat et invalidera la thèse haussière du triple fond.