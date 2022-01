L’indicateur «  MACD  » de Bitcoin menace un biais haussier à long terme alors que les craintes de hausse des taux persistent | Cryptomonnaie

Les perspectives haussières à long terme de Bitcoin risquent d’être invalidées sur les graphiques techniques alors que la crypto-monnaie subit une pression de vente, résultant de facteurs macroéconomiques défavorables.

L’histogramme mensuel de divergence de convergence moyenne mobile (MACD) de la crypto-monnaie est passé en dessous de zéro, un soi-disant « signal de vente », indiquant un changement de tendance haussier à baissier sur le graphique des prix de plus longue durée.

« Il existe un signal mensuel de « vente » MACD non confirmé qui soutiendrait un biais baissier à long terme s’il était confirmé parallèlement à une panne [of support at $37,400] », a déclaré Katie Stockton, fondatrice et associée directrice de Fairlead Strategies, dans la note de recherche de la semaine dernière.

Bitcoin s’échangeait sous 37 400 $ au moment de la publication, après avoir violé le support plus tôt ce mois-ci. Le MACD doit rester négatif jusqu’à la clôture UTC de lundi (23h59) pour confirmer le signal de vente.

Le MACD mensuel est entré pour la dernière fois en territoire baissier en juillet 2018. La crypto-monnaie a diminué de plus de moitié pour atteindre 3 500 dollars au cours des mois suivants, prolongeant la baisse par rapport à des niveaux record de près de 20 000 dollars.

Cela dit, les études techniques comme MACD, qui sont basées sur des moyennes mobiles rétrospectives, sont moins fiables que les facteurs fondamentaux ou macro. Par coïncidence, à partir de maintenant, la macro semble s’être alignée en faveur des traders.

Resserrement mondial ?

Bitcoin envisage un troisième mois consécutif de pertes au milieu des craintes accrues d’un resserrement de la politique monétaire mondiale.

La première crypto-monnaie en valeur marchande se négociait à près de 36 960 $ au moment de la publication, ce qui représente une baisse de 20 % pour janvier. Les prix ont chuté de 7% et 19% en novembre et décembre, respectivement, selon les données de CoinDesk.

« La correction est motivée par des facteurs macroéconomiques, en particulier les hausses de taux attendues et le resserrement de la liquidité de la part de la Fed américaine. La corrélation de 60 jours entre la BTC et le S&P 500 était pratiquement de 0 à la fin de 2017 – maintenant, elle est supérieure à 65 % », Noelle Acheson , responsable des informations sur le marché de Genesis Global Trading, a déclaré dans un article sur LinkedIn intitulé « Did You Say Crypto Winter ».

Mercredi dernier, la Réserve fédérale américaine (Fed) a préparé le terrain pour un retrait plus rapide des mesures de relance en période de crise. Depuis lors, plusieurs banques de Wall Street, dont Goldman Sachs, ont prévu des hausses de taux de cinq quarts de point de pourcentage pour cette année. Le marché a anticipé une hausse de 25 points de base en mars. Vendredi, le président de la Fed d’Atlanta, Raphael Bostic, a déclaré au Financial Times que la banque centrale pourrait surprendre avec une hausse de 50 points de base en mars.

La spéculation circule maintenant selon laquelle d’autres banques centrales pourraient prendre l’initiative de la Fed, compliquant les choses pour le bitcoin et d’autres actifs à risque.

Avec des pressions sur les prix élevées à l’échelle mondiale, les banques centrales ont peut-être une raison de procéder à des hausses de taux du tac au tac et de soutenir leurs devises respectives face au dollar. Une monnaie forte fait baisser les coûts d’importation, ce qui aide à maîtriser l’inflation.