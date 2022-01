Cardano accueille un nouvel échange décentralisé sur le réseau, ADAX est mis en ligne | Cryptomonnaie

Cardano vient d’accueillir un nouvel échange décentralisé sur son réseau, ADAX.

Le DEX utilise les contrats intelligents Plutus de Cardano pour assurer une décentralisation complète.

Cardano a atteint plus de 70 millions de dollars en valeur totale bloquée après le lancement de son rival DEX SundaeSwap.

Juste après cinq mois d’activation des contrats intelligents sur le réseau Cardano, un autre échange décentralisé (DEX) ADAX a été lancé. Les détails ont révélé que le DEX basé sur le carnet de commandes est un « élément central de la prospérité à long terme de l’écosystème Cardano ».

Cardano assure une décentralisation totale

ADAX, un DEX dépositaire et basé sur le carnet de commandes intègre les contrats intelligents Plutus de Cardano pour assurer une décentralisation complète.

Le lancement d’ADAX sur le réseau principal de Cardano a marqué une étape importante pour le réseau, car il continue de se plonger dans la finance décentralisée (DeFi). L’entreprise a passé six mois à livrer le premier DEX sur Cardano qui fonctionnera en faveur de l’écosystème à l’avenir.

ADAX permet l’exécution d’échanges en chaîne et les ordres de liquidité concentrés, ce qui lui permet d’être un concurrent de premier plan dans l’écosystème DEX en termes d’efficacité et de performances.

Le DEX évite la congestion et les problèmes liés à la concurrence en divisant chaque commande en plus petites sorties de transaction non dépensées (UTXO).

ADAX fonctionne selon la philosophie de la décentralisation et s’appuiera sur le modèle de carnet d’ordres pour garantir un commerce non dépositaire et résistant à la censure.

ADAX prend actuellement en charge le portefeuille Nami, mais d’autres portefeuilles, notamment GeroWallet et CCVault, seront pris en charge quelques jours après le lancement.

ADAX espère suivre les traces d’Uniswap et PancakeSwap pour devenir une plate-forme incontournable sur Cardano avec son offre de fonctionnalités unique. Cardano a atteint une valeur totale verrouillée de plus de 70 millions de dollars suite au déploiement d’un DEX concurrent sur Cardano, SundaeSwap.

Le prix de Cardano peine à se redresser

Le prix de Cardano a formé un triangle symétrique sur le graphique de 4 heures, suggérant que l’ADA est scellé dans la consolidation. Le jeton a eu du mal à faire monter les prix car il rencontre un niveau de résistance élevé.

Le premier obstacle pour le prix de Cardano est à 1,05 $, où se rencontrent la moyenne mobile simple (SMA) de 21 heures et la SMA de 50 heures. Des obstacles supplémentaires pour l’ADA pourraient apparaître au niveau de retracement de Fibonacci de 23,6 % à 1,08 $, puis au 100 SMA de quatre heures à 1,19 $.

Graphique ADA/USDT sur 4 heures

Cardano pourrait tomber vers la limite inférieure du schéma technique directeur à 1,00 $ ensuite si la pression de vente augmente. Un autre pied pourrait apparaître au plus bas du 24 janvier à 0,94 $.