Prédiction de prix Shiba Inu: potentiel de hausse SHIB plafonné à 0,0000251 $ | Cryptomonnaie

Le prix du Shiba Inu se consolide au-dessus de la zone de demande, passant de 0,0000158 $ à 0,0000193 $.

Les données de transaction montrent que SHIB se situe à un niveau de support massif et qu’une baisse à court terme est peu probable.

L’absence d’empreinte des grands investisseurs indique qu’une tendance haussière sera également plafonnée ou terne.

Le prix du Shiba Inu a franchi des niveaux de support importants lors de son récent crash flash et se consolide actuellement. À l’avenir, les investisseurs peuvent s’attendre à ce que SHIB voie un rallye de soulagement émerger de la prise de pied immédiate.

Le prix du Shiba Inu grimpe

Le prix du Shiba Inu est sur une tendance à la baisse continue depuis son sommet historique du 28 octobre 2021. La baisse a brisé plusieurs niveaux de support et teste actuellement la zone de demande de 9 heures, s’étendant de 0,0000158 $ à 0,0000193 $.

Les investisseurs peuvent s’attendre à ce que le prix du Shiba Inu reste au-dessus de ce seuil et à voir une cassure de la consolidation actuelle, favorisant les haussiers. La tendance haussière qui en résulte est susceptible d’être plafonnée à la moyenne mobile simple (SMA) sur 200 jours à 0,0000251 $.

Bien que peu probable, cette hausse de 25 % pourrait s’étendre à 38 % car elle reteste la barrière de résistance hebdomadaire à 0,0000283 $, coïncidant à peu près avec la SMA de 50 jours à 0,0000297 $.

Graphique SHIB/USDT sur 9 heures

Le modèle Global In/Out of the Money (GIOM) d’IntoTheBlock soutient un rebond de ladite zone de demande pour le prix du Shiba Inu. Cet indice en chaîne montre qu’environ 101 740 adresses qui ont acheté 469 850 milliards de jetons SHIB à un prix moyen de 0,0000170 $ sont présentes ci-dessous.

Par conséquent, toute pression de vente mineure sera absorbée par ces investisseurs désireux d’accumuler davantage.

SHIB GIOM

Alors que les choses s’améliorent pour le prix du Shiba Inu, le nombre de transactions importantes d’une valeur de 100 000 $ ou plus semble être sur une tendance à la baisse au cours des trois derniers mois. Ces transferts ont presque diminué de moitié, passant de 219 à 104, ce qui indique que ces investisseurs ne sont pas intéressés par SHIB aux niveaux de prix actuels.

SHIB grosses transactions

Un chandelier quotidien proche de la zone de demande de 0,0000158 $ à 0,0000193 $ créera un creux plus bas et placera un grand nombre de détenteurs dans cette zone, « Out of the Money ». Si ces investisseurs décident de se décharger de leurs avoirs, cela créera une pression de vente massive, invalidant la thèse haussière de SHIB. Cette évolution pourrait voir le prix du Shiba Inu combler l’écart de juste valeur et retester le support à huit décimales à 0,00000787 $.