Altcoin Roundup: les jetons de pont inter-chaînes lune alors que la crypto évolue vers l’interopérabilité | Cryptomonnaie

MULTI, SYN et CELR ont vu leurs prix augmenter considérablement alors que l’écosystème crypto se concentrait sur l’intégration de l’interopérabilité inter-chaînes en tant que nouveau composant fondamental de DeFi.

L’interopérabilité est en train de devenir l’un des principaux thèmes du marché de la crypto-monnaie en 2022 alors que des projets à travers l’écosystème dévoilent des intégrations qui rendent leurs réseaux Ethereum (ETH) Virtual Machine (EVM) compatibles.

Bien que cela ait été l’un des objectifs à long terme de l’écosystème en tant qu’étape sur la voie d’un réseau interconnecté de protocoles, il a également créé un nouveau marché de la finance décentralisée (DeFi) pour les ponts multi-chaînes et la finance décentralisée.

Voici trois des ponts inter-chaînes les plus volumineux que la communauté des crypto-monnaies utilise pour transférer des actifs entre les réseaux blockchain.

Multichaîne

Multichain (MULTI), anciennement connu sous le nom d’Anyswap, est un protocole de routeur inter-chaînes qui vise à devenir le routeur incontournable de l’écosystème Web3 émergent.

Selon les données de Defi Llama, Multichain est le protocole d’échange inter-chaînes le mieux classé en termes de valeur totale verrouillée, avec 8,95 milliards de dollars actuellement verrouillés sur la plate-forme.

Valeur totale multichaîne verrouillée. Source : Défi Llama

L’une des principales raisons de la TVL élevée sur Multichain est le grand nombre de réseaux blockchain pris en charge par le protocole. Actuellement, 30 chaînes différentes sont accessibles sur le réseau.

Protocoles Blockchain pris en charge par Multichain. Source : Multichaîne

Selon les données fournies par Multichain, le protocole a traité un volume total de 53,15 milliards de dollars depuis son lancement, dont 19,08 milliards de dollars ont été négociés au cours des 30 derniers jours seulement. Il y a actuellement 485 399 utilisateurs qui ont interagi avec le protocole Multichain, ce qui représente près de 2,256 millions de transactions.

Statistiques du réseau multichaîne. Source : Multichaîne

Les utilisateurs qui déposent des jetons dans l’un des pools pris en charge par Multichain reçoivent une part des frais de transaction générés par le pool en question.

Le jeton MULTI natif du protocole est utilisé pour voter et participer à la gouvernance de l’écosystème Multichain et dispose d’un approvisionnement en circulation de 18,64 millions de jetons sur un total de 100 millions.

Synapse

Synapse (SYN) se définit comme un « protocole de couche ∞ inter-chaînes » conçu pour offrir aux utilisateurs une interopérabilité entre des réseaux de chaînes de blocs distincts.

Selon les données de Defi Llama, Synapse a récemment atteint un niveau record de valeur totale verrouillée de 1,16 milliard de dollars avant de connaître une vague de sorties qui a abaissé la TVL à 740,43 millions.

Valeur totale verrouillée sur Synapse. Source : Défi Llama

Le protocole Synapse prend actuellement en charge 12 chaînes différentes qui ont un volume ponté total combiné de 5,33 milliards de dollars selon les données du tableau de bord de la plateforme.

Volume ponté total sur chaque réseau pris en charge par Synapse. Source : Synapse

Un grand pourcentage du volume total enregistré sur Synapse est venu depuis le début de 2022, le protocole ayant enregistré un volume de pont record de 157,8 millions de dollars le 23 janvier.

Volume du pont synaptique. Source : Synapse Analytique

Le jeton SYN natif du protocole a plusieurs utilisations au sein de l’écosystème. Les détenteurs de jetons peuvent l’utiliser pour mener des votes de gouvernance communautaire via le SynapseDAO, les fournisseurs de liquidité (LP) reçoivent un pourcentage de rendement versé en SYN pour leurs dépôts et il est également utilisé comme subvention pour payer le gaz dépensé par les validateurs de réseau pour sécuriser les transactions à travers le réseau.

Les LP reçoivent également une part des frais de protocole gagnés par la plateforme Synapse sur chaque transaction.

Celer cBridge

Un autre pont inter-chaînes populaire est le Celer cBridge, un réseau multi-chaînes qui permet des transferts de valeur instantanés et à faible coût entre 19 réseaux différents.

Le cBridge est un sous-secteur de l’écosystème plus large de Celer (CELR) et utilise le jeton CELR pour les opérations sur le protocole et comme jeton de récompense pour les fournisseurs de liquidités.

En plus des récompenses CELR versées aux LP, un pourcentage des frais de transaction générés par les personnes qui utilisent les pools de liquidités pour relier les fonds entre les chaînes sont versés aux LP et ajoutés directement aux pools, ce qui permet aux récompenses de s’accumuler.

Selon les données de cBridge Analytics, la valeur totale des fonds bloqués dans le contrat de pont (pont basé sur le pool) et les fonds bloqués dans le contrat de coffre à jetons (pont de jetons canonique) s’élève actuellement à 240,92 millions de dollars.

Statistiques d’utilisation de cBridge. Source : cBridge

Un total de 89 897 adresses uniques ont interagi avec le protocole depuis sa création et ont effectué un total de 2,842 milliards de dollars en volume de transactions.

Semblable à la tendance de transfert observée avec Synapse, le volume de transactions sur cBridge a sensiblement augmenté en 2022 avec un record de 71,12 millions de dollars négocié le 22 janvier.

Volume de transactions quotidien sur cBridge. Source : analyses cBridge

Certains des protocoles actuellement pris en charge par cBridge incluent Ethereum, Binance Smart Chain, Avalanche, Polygon, Fantom, Metis, Harmony, Gnosis, Arbitrum et Optimism.