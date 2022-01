First Mover Asia: Bitcoin bouge à peine dans les échanges du week-end | Cryptomonnaie

Le trading de crypto était léger et pourrait le rester sur les marchés asiatiques, car de nombreux investisseurs célèbrent la semaine des vacances du Nouvel An lunaire.

Mouvements du marché: Bitcoin a peu bougé alors que les principaux marchés d’Asie se dirigent vers la pause du Nouvel An lunaire d’une semaine.

Avis du technicien : BTC se stabilise entre 30 000 $ et 40 000 $, les conditions de survente restant intactes.

Des prix

Bitcoin (BTC) : 38 033 $ + 0,1 %

Éther (ETH) : 2 617 $ + 1,1 %

Meilleurs gagnants

Actif Téléscripteur Returnal Secteur Polygone MATIQUE +8,6% Plate-forme de contrat intelligente Algorand ALGO +5,0 % Plate-forme de contrat intelligente Pois POINT +4,3% Plate-forme de contrat intelligente

Les meilleurs perdants

Actif Téléscripteur Returnal Secteur Cosmos ATOME −5,4 % Plate-forme de contrat intelligente

Marchés

S&P 500 : 4 431 + 2,4 %

DJIA : 34 725 1,65 %

Nasdaq : 13 770 +3,1%

Or : 1 792 $ -0,2 %

Mouvements du marché

Bitcoin a peu bougé au cours du week-end avec un faible volume de transactions, alors que la majorité des marchés asiatiques se dirigent vers les vacances du Nouvel An lunaire d’une semaine.

Au moment de la publication, la plus ancienne crypto-monnaie change de mains à plus de 38 100 $, en légère hausse au cours des dernières 24 heures, selon les données de CoinDesk. Ether, la deuxième plus grande crypto-monnaie par capitalisation boursière, s’échangeait à plus de 2 600 $ en légère hausse au cours de la même période.

Les données compilées par CoinDesk montrent que le volume des échanges de bitcoins sur les principaux échanges crypto a considérablement diminué au cours du week-end par rapport à la semaine dernière.

Source : CoinDesk/CryptoCompare

Le Nouvel An lunaire, également connu sous le nom de Nouvel An chinois ou Fête du Printemps, est le nouvel an basé sur le calendrier luni-solaire traditionnel de la Chine. Il est célébré par de nombreux pays d’Asie et la célébration dure généralement des semaines. Les principaux indices boursiers en Chine, à Hong Kong, en Corée du Sud et à Singapour sont fermés pour les vacances du Nouvel An lunaire, car la plupart des commerçants prennent congé pour les réunions de famille.

Alors que le marché de la cryptomonnaie est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, les activités de trading en Asie pourraient connaître une certaine réduction au cours de la semaine à venir en raison des vacances.

L’avis du technicien

Le graphique des prix hebdomadaires du Bitcoin montre le support/résistance, avec le RSI en bas. (Damanick Dantès/CoinDesk, TradingView)

Les acheteurs de Bitcoin (BTC) ont maintenu le support au plus bas de 32 900 $ le 24 janvier, puis se sont maintenus au-dessus de 35 000 $ au cours des derniers jours. La dynamique à court terme s’améliore sur les graphiques intrajournaliers, ce qui pourrait garder les acheteurs actifs.

Pourtant, les indicateurs à plus long terme sont neutres/baissiers, ce qui pourrait limiter la hausse dans la zone de résistance de 40 000 $ à 43 000 $.

Pour l’instant, l’indice de force relative (RSI) sur le graphique hebdomadaire se rapproche des niveaux de survente, similaires à ce qui s’est produit en mars 2020, qui a précédé une hausse des prix. Cette fois, cependant, le graphique mensuel indique une forte pression de vente qui pourrait maintenir la tendance baissière à moyen terme de BTC.

Sur le graphique journalier, le RSI est passé de niveaux de survente depuis le 22 janvier, ce qui pourrait attirer des acheteurs à court terme.

Pour confirmation, les traders pourraient surveiller l’indice Nasdaq 100 des actions, qui a un support à court terme à 14 000 $. Un rebond de survente sur les marchés traditionnels pourrait être positif à court terme pour les prix de la cryptomonnaie à mesure que les corrélations augmentent.

Événements importants

8 h 30 HKT/SGT (00 h 30 UTC) : crédit du secteur privé australien (décembre MoM/YoY)

13 h HKT/SGT (7 h UTC) : Ordres de construction au Japon (déc. YoY)

13 h HKT/SGT (7 h UTC) : indice de confiance des consommateurs japonais (janvier en glissement annuel)

13 h HKT/SGT (7 h UTC) : mises en chantier au Japon (décembre YoY)

18 h HKT/SGT (10 h UTC) : produit intérieur brut d’Eurostat sa (T4 MoM/YoY)