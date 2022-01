Le potentiel de hausse de Solana ne tient qu’à un fil sur le support pour la semaine prochaine | Cryptomonnaie

Le prix de Solana est sur le point de chuter d’une autre jambe vers 61,44 $.

Le prix du SOL pourrait être réglé pour perdre encore 35% la semaine prochaine.

Si le prix SOL clôture la semaine en dessous du S2 mensuel à 90,23 $, attendez-vous à plus de baisse la semaine prochaine.

Solana (SOL) est sur le point d’ouvrir une autre boîte de pertes alors que le prix devrait clôturer la semaine de négociation en dessous du S2 mensuel à 90,23 $. Cette clôture préparerait le terrain pour la semaine prochaine pour une autre jambe plus basse, avec un premier support à 61,44 $, à près de 35 %. Tout dépend de la clôture hebdomadaire et de l’appétit des traders à s’impliquer en ce moment.

Solana a son RSI qui détient toujours plus de potentiel pour les traders, ce qui à son tour effraie les traders

Le prix de Solana est sur le point de casser et de clôturer en dessous du plus bas de la semaine dernière. Avec cela, il devrait clôturer en dessous du niveau de support S2 et du plus bas de la dernière semaine d’août de l’année dernière. Tous quittent les signaux baissiers qui signalent une autre jambe plus bas. Cela n’est pas une surprise après une semaine très volatile avec de nombreuses décisions géopolitiques et de la banque centrale qui inquiètent les investisseurs quant au sentiment de risque.

Le prix du SOL semble donc incontrôlable à ces niveaux. Si SOL clôture en dessous du niveau mentionné ci-dessus, attendez-vous à ce que l’action des prix baisse encore la semaine prochaine et trouve son premier test de support à 61,44 $. Ce niveau était le plus haut de la mi-mai et a été cassé à la hausse lors du rallye d’été de 2021 et n’a pas été testé pour le support depuis.

Graphique hebdomadaire SOL/USD

Une clôture au-dessus du support mensuel S2 dissuaderait les haussiers plus positifs et ne verrait aucune hésitation à se joindre à l’action des prix. Cela signalerait un intérêt sain des acteurs du marché pour soutenir l’action des prix à ces niveaux et serait en mesure de secouer l’humeur sombre des marchés mondiaux. Bien que le niveau soit assez étiré, et en fonction du nombre de vents arrière, à la hausse, le niveau à 140 $ semble très intéressant avec la moyenne mobile simple (SMA) à 200 jours comme plafond sur l’action des prix.