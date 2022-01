Binance Coin semble détenir un potentiel de profit de 33% mais est toujours bloqué dans une tendance baissière | Cryptomonnaie

Binance Coin a fait un solide rebond par rapport au niveau de 335,3 $ pour une deuxième semaine consécutive.

Les haussiers ayant eu deux fois plus d’opportunités pour entrer longtemps, attendez-vous à ce que l’action des prix soit sous contrôle pour les haussiers la semaine prochaine.

Les haussiers et les investisseurs devront garder à l’esprit que la tendance baissière est toujours présente.

Binance Coin (BNB) a perdu 33% de sa valeur dans la baisse par rapport au trading de la semaine dernière. Mais les investisseurs cherchent à lancer une pièce alors que l’action des prix de la BNB devrait soit augmenter de 30 % la semaine prochaine, soit perdre encore 20 % de sa valeur. Comme les haussiers sont entrés deux fois en deux semaines à 335,3 $, le risque est que le niveau perde l’intérêt des investisseurs et des haussiers et puisse casser si les marchés mondiaux font face à une autre semaine de vents contraires.

Binance Coin voit les traders retourner en pièces pour le trading de la semaine prochaine

Binance Coin rebondit pour une deuxième semaine consécutive sur le niveau de 335,3 $ qui coïncide avec le niveau de support mensuel S2 et voit les traders tenter de clôturer au-dessus de 400 $. Cette tentative de la semaine dernière a échoué, cette semaine semble un peu plus prometteuse et pourrait préparer le terrain pour plus de hausse vers 452 $. Mais c’est là que les bonnes nouvelles s’arrêtent pour l’instant pour plus de hausse alors que la moyenne mobile simple (SMA) sur 200 jours plane comme plafond juste au-dessus de ce niveau, et la ligne de tendance descendante rouge à partir du sommet de décembre est toujours présente et agit comme le colonne vertébrale de la tendance baissière.

Le prix du BNB devra donc entrer dans le week-end et les investisseurs tenteront de rester au-dessus de la barre des 400 $ pour produire une bougie haussière et préparer le terrain pour la semaine prochaine. Comme le week-end donnera aux investisseurs institutionnels une chance de laisser la poussière retomber et de proposer un plan de match pour les conditions actuelles du marché, le potentiel de Binance Coin pourrait être un atout précieux dans ce plan de match pour les institutionnels et les fonds spéculatifs à l’avenir. Cela crée une forte demande tout au long de la semaine prochaine et pourrait faire monter les prix vers 466 $ pour un test et une pole position pour la semaine suivante.

Graphique hebdomadaire BNB/USD

Alors que l’action des prix de la BNB semble aller dans les deux sens, une poursuite de la tendance à la baisse est plus que possible. Les vents contraires actuels ont un poids beaucoup plus fondamental et pourraient donner le ton pour le reste du mois de février. Un troisième test et une cassure en dessous de 335,3 $ pourraient ajouter 20 % de pertes supplémentaires, avec 256,9 $ comme minimum pour la fin mars et plusieurs rebonds et fausses cassures en cours de route vers la semaine à venir.