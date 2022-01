Le prix du Shiba Inu devrait tester le plus bas de janvier dans la semaine à venir | Cryptomonnaie

Dans une bougie baissière plate, le prix du Shiba Inu est passé sous le SMA de 200 jours la semaine dernière.

Le prix SHIB a été comprimé cette semaine et a encore glissé à la baisse alors que les marchés luttaient pour rebondir.

Attendez-vous à une poursuite de la tendance baissière pour tester le plus bas de cette semaine à 0,00001708 $.

Le prix du Shiba Inu (SHIB) ne profite pas des deux dernières semaines d’évolution des prix, car le prix a glissé à la baisse, brûlant environ 40 % de la valeur. Bien que les haussiers aient tenté d’attraper l’action des prix dans SHIB pour un revirement, les baissiers pèsent trop lourd sur SHIB avec les vents contraires des marchés mondiaux et la géopolitique comme thèmes principaux de la semaine dernière. Attendez-vous à ce que l’action des prix glisse davantage vers la baisse et optez pour un nouveau test de 0,00001708 $, les haussiers et les investisseurs attendant le bon sentiment sur les marchés mondiaux pour s’impliquer.

Shiba Inu est prêt pour une autre baisse entre 5% et 10% avant que les traders ne s’engagent

Shiba Inu n’est pas dans une position idéale et n’a pas vu de traders intervenir pour sauver la situation, bien qu’il y ait eu des signes de traders essayant de réviser la tendance actuelle. Mais les vents contraires provenant des marchés mondiaux se sont avérés trop importants pour être surmontés. L’annonce du cycle de resserrement de la Fed a effrayé les investisseurs et a apporté un ton de risque plus subtil, qui se répercute sur le Nasdaq à la baisse. Cela prouve également pourquoi les haussiers n’ont pas surmonté la baisse actuelle des prix SHIB.

Le prix SHIB n’est techniquement pas non plus idéal. Comme cette semaine semble devoir clôturer en dessous de la moyenne mobile simple sur 200 jours à 0,00002495 $, cela doit être considéré comme un signal très baissier qui pourrait donner le ton à d’autres baisses à venir. Il semble inévitable pour la semaine prochaine que les baissiers gardent le dessus et retesteront le plus bas de la semaine dernière à 0,00001708 $ pour un nouveau test et une éventuelle tentative de cassure à la baisse.

Graphique hebdomadaire SHIB/USD

Il a souvent été le cas que tôt ou tard, les investisseurs regarderont au-delà de la crise conique et commenceront à voir le potentiel des crypto-monnaies, ce qui déclenchera une inversion rapide et pourrait pousser les baissiers contre 0,00002495 $ dans la première phase. Avec les baissiers poussés contre le SMA de 200 jours, une brèche rapide pourrait être déclenchée et atteindre 0,00002640 $ à la hausse, supprimant plusieurs arrêts des baissiers dans le processus.