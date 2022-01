Le prix XRP fixé à 17% la semaine prochaine car Ripple ne respecte pas le support antérieur | Cryptomonnaie

Les prix d’ondulation cassent pour une deuxième semaine consécutive en dessous du support mensuel S1 à 0,60 $.

Le prix du XRP pourrait encore baisser si le prix du XRP clôt la semaine en dessous du S1 mensuel.

À la semaine prochaine, les pertes augmenteraient encore de 17 %.

Le prix Ripple teste les nerfs des investisseurs alors que le prix teste et casse le S1 mensuel pour une deuxième semaine consécutive. Tant que l’action des prix peut faire une clôture hebdomadaire au-dessus, la reprise est possible, car une clôture hebdomadaire en dessous préparerait le terrain pour une nouvelle baisse, avec initialement des pertes de 17 %. Attendez-vous à ce que le prix actuel de la volatilité du marché tombe en dessous et préparez le terrain pour 0,50 $ la semaine prochaine.

Le prix XRP aurait pu tester les nerfs des investisseurs une fois de trop

Le prix Ripple devrait clôturer la semaine en dessous du niveau de support mensuel S1 à 0,60 $. La semaine dernière, les haussiers ont pu maintenir l’évolution des prix au-dessus de ce niveau pour la clôture hebdomadaire, mais cela semble s’effondrer cette semaine. Avec une clôture en dessous, le début de lundi pourrait voir une nouvelle poursuite de cette chute et atteindre une perte de 17 % vers 0,50 $, pour aller plus loin dans la semaine de négociation la semaine prochaine.

Les traders XRP voudront s’engager à ce niveau en raison de son importance historique en juin et mars. Avec plusieurs vents contraires dominant le sentiment actuel, le prix pourrait même continuer à se corriger davantage vers 0,36 $, ce qui était le plus bas de février. Dans le processus, les traders ne résisteront pas à cette remise et pourront récupérer le XRP à 0,40 $ ou moins.

Graphique hebdomadaire XRP/USD

Pendant le week-end, les investisseurs auront la chance de digérer tous les événements de la semaine écoulée et de laisser la poussière retomber. Cela pourrait se traduire par des investisseurs déjà impliqués dans l’action des prix avant le début de la nouvelle semaine de négociation et le processus créant déjà une hausse des prix. Bien que cela puisse sembler assez loin, un retour à 0,80 $ autour de la moyenne mobile simple sur 55 jours ne serait pas impensable si les investisseurs investissaient de gros volumes dans le rallye.