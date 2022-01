Le prix Cardano est prêt à dire au revoir à 1,00 $ et à glisser en dessous | Cryptomonnaie

Le prix Cardano a connu un piège haussier brutal et un rejet contre 1,64 $.

Le prix de l’ADA glisse maintenant plus loin car les traders n’ont pas pu cette semaine dépasser 1,44 $.

La scène est prête pour que le prix ADA descende en dessous de 1,00 $ et recherche un support à 0,71 $.

Les traders Cardano (ADA) ont fait de leur mieux pour que le prix ADA surperforme. Mais les risques du marché mondial étaient tout simplement trop lourds à supporter, et les haussiers ont reçu un rejet ferme contre 1,14 $. Avec la formation croisée de la mort, il ne semble pas que Cardano soit sur le point de connaître une tendance haussière de si tôt, car les pertes devraient s’aggraver encore plus la semaine prochaine.

Les traders Cardano devraient hiberner et revenir la semaine prochaine

Le prix de Cardano devrait ajouter une autre semaine perdante aux records, car les traders n’ont pas été en mesure et tout simplement pas prêts à aller à contre-courant des marchés financiers mondiaux. Le message que Powell et la Fed ont livré mercredi était tout simplement un vent contraire trop important pour l’action des prix de Cardano et a préparé le terrain pour une perte de 10% pour la semaine. Bien que mineur, le fait que l’action des prix s’éloigne de 1,14 $ et teste les eaux autour de 1,00 $ ouvre la voie à une poursuite de la semaine prochaine.

Le prix de l’ADA pourrait entrer la semaine prochaine en testant et en glissant en dessous de 1,00 $ pour le reste de cette semaine tant que les vents contraires actuels persisteront et ébranleront les marchés financiers. Avec un léger risque, les crypto-monnaies ne sont pas la classe d’actifs appropriée pour exceller au mieux. Attendez-vous donc à ce que les traders restent à l’écart pour des conditions de marché plus favorables et un risque plus clair, mais d’ici là, attendez-vous à ce que le prix de l’ADA baisse vers 0,71 $, le plus bas de la mi-février.

Graphique hebdomadaire ADA/USD

L’avantage pour les classes d’actifs comme les crypto-monnaies est que le sentiment peut s’estomper en l’espace d’une seule séance de trading. Si le sentiment devait passer la semaine prochaine à un risque total alors que les traders ignorent les commentaires de la Fed et les inquiétudes sur la stagflation, attendez-vous à un renversement rapide avec des baissiers poussés contre 1,14 $. À ce stade, l’indice de force relative (RSI) devrait commencer à s’échanger vers le milieu de 50. Comme les traders ont plus de marge de manœuvre, une course vers 1,63 $ pourrait être trop éloignée pour la semaine prochaine, mais au moins une pause au-dessus du 55 jours La moyenne mobile simple à 1,29 $ pourrait être dans les cartes.