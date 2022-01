Le prix Ethereum a des traders ciblant 2 000 $, mais les traders sont prêts dans les tranchées | Cryptomonnaie

Le prix Ethereum offre une autre semaine baissière après un rejet ferme à 2 695 $ à la hausse.

Le prix de l’ETH devrait perdre encore 20% de sa valeur de prix vers 2 000 $.

Attendez-vous à ce que les traders défendent 2 000 $ à tous les acteurs et pourraient préparer le terrain pour de violentes batailles entre traders et traders la semaine prochaine.

Le prix de l’Ethereum (ETH) semblait prêt pour un rebond, mais la Fed a forgé ce plan, et maintenant l’action des prix de l’ETH doit se corriger davantage pour attirer les investisseurs. Bien que la descente ait été douloureuse pour de nombreux traders, il semble y avoir de la lumière au bout du tunnel alors qu’une bande de soutien très épaisse est sur le point de se mettre en place, ainsi que quelques fondamentaux techniques. Attendez-vous la semaine prochaine à ce que le prix de l’ETH plonge une autre jambe plus bas, d’environ 20%, vers 2 000 $, mais amorcez ensuite une tendance à la hausse car les traders sauteront au niveau historique.

2 000 $ en prix Ethereum seront irrésistibles pour les investisseurs à s’engager

Le prix d’Ethereum a déjà perdu environ 50 % après avoir testé les plus hauts historiques en décembre. Ensuite, il a semblé que le test était plutôt un rejet baissier et a déclenché une vente qui semble encore durer jusqu’à la semaine prochaine. Même cette semaine, les haussiers ont tenté de casser la tendance, mais ont de nouveau été rejetés sur une résistance à la hausse à 2 695 $. Cela prouve l’importance d’avoir des niveaux historiques balisés et de les prendre en compte afin de ne pas tomber dans des pièges haussiers ou baissiers d’ailleurs.

Cela dit, attendez-vous à ce que le prix d’Ethereum baisse encore une fois à la recherche d’un support. Le prochain support aligné pourrait être le bon avec 2 000 $ comme niveau historique et un peu en dessous à 1 929 $, un niveau de support historique supplémentaire pertinent. Cette zone devrait créer de nombreuses opportunités pour les haussiers d’entrer tant que l’indice de force relative se négocie dans une zone de survente d’ici là et verra les baissiers enregistrer des gains.

Graphique hebdomadaire ETH/USD

La patience des traders n’a peut-être pas besoin d’être mise à l’épreuve tant qu’une nouvelle semaine apporte souvent un regain d’optimisme alors que la poussière a la chance de se déposer pendant le week-end. Cela pourrait voir un revirement rapide lundi avec des traders sortant en trombe et poussant rapidement le prix de l’ETH contre 2 695 $. Avec ce mouvement au début de la semaine, la scène pourrait être tournée vers 3 018 $, et ainsi, une formation croisée de la mort sera évitée car la moyenne mobile simple sur 55 jours devrait passer en dessous de la moyenne mobile simple sur 200 jours. la semaine.