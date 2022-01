Les traders Dogecoin sont prêts pour un rebond ou un fondu enchaîné la semaine prochaine | Cryptomonnaie

Dogecoin a des traders forant pour une troisième semaine sur 0,125 $, essayant de casser à la baisse.

Le prix DOGE voit les traders défendre le niveau alors qu’une pression se met en place.

Attendez-vous à ce que 0,125 $ tienne ou offre une bande passante parfaite pour un échange en fondu la semaine prochaine.

Le prix du Dogecoin (DOGE) voit sa tendance à la baisse commencer à se stabiliser un peu alors que les traders semblent incapables de passer en dessous de 0,125 $, un niveau qui a été testé la semaine dernière comme la semaine et en décembre. Comme le prix a rebondi à chaque fois après avoir atteint ce niveau, il semble être sur le point de faire de même, car l’indice de force relative (RSI) ne montre aucun signe d’traders maîtrisant les haussiers. Avec cela, la semaine prochaine pourrait être décisive pour le niveau mentionné, ou les traders pourraient commencer à acheter des pièces DOGe dans la bande passante entre 0,10 $ et 0,125 $.

Dogecoin est prêt pour une bougie haussière la semaine prochaine ou la semaine d’après

Le prix du Dogecoin a vu des haussiers tenter de se rapprocher de la moyenne mobile simple (SMA) à 200 jours, mais les haussiers ont été stoppés dans leur élan et ont même dû céder la place aux baissiers alors que la Fed, et les thèmes géopolitiques en ont décidé autrement. Avec ces vents contraires, les investisseurs n’étaient pas intéressés à garer leur argent dans des crypto-monnaies, ce qui a entraîné une autre semaine pessimiste.

Mais le prix DOGE se négocie actuellement dans des zones passionnantes, alors que les traders ont défendu pour une troisième semaine le niveau à 0,125 $. Comme il déclenche à chaque fois un rebond, il sera essentiel de voir si les investisseurs peuvent se débarrasser de l’humeur négative de cette semaine et commencer la semaine de négociation la semaine prochaine avec un sentiment positif. Attendez-vous à cibler le niveau de 0,17 $ qui maintient le SMA à 55 jours comme plafond à la hausse. Au cas où cela ne se produirait pas, attendez-vous à une légère baisse, entrant dans une bande passante parfaite entre 0,10 $ et 0,125 $ où les haussiers peuvent jouer le commerce de fondu, qui déclenchera ensuite la semaine suivante une bougie haussière vers 0,17 $ – 0,20 $.

Graphique hebdomadaire DOGE/USD

Le prix du DOGE pourrait connaître une cassure en dessous de 0,10 $ si le sentiment du marché continuait de se renverser, et les indices américains s’effondreraient alors que les fonds spéculatifs et les spéculateurs commenceraient à rapatrier entièrement leurs fonds hors des actifs à risque. La pression monterait vers 0,07 $ autour du niveau de support mensuel S2 en tant que support et revêt une importance historique car elle a commencé la tendance haussière significative en avril. Avec cela, le RSI se négociera intensément en survente, limitant ainsi les incitations supplémentaires pour les baissiers à rester à court de DOGE.