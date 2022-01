Dogecoin se resserre à l’intérieur d’un schéma d’inversion haussier, DOGE pourrait bientôt revenir à 0,19 $ | Cryptomonnaie

Le prix Dogecoin revient à l’intérieur d’un modèle de coin en baisse.

Les premiers signes d’une autre tentative de cassure haussière apparaissent.

Les risques baissiers restent substantiels, mais les suivis restent modérés.

Le prix Dogecoin continue sa lente glissade vers le sud, descendant même en dessous du modèle de coin descendant avant de revenir à l’intérieur de celui-ci. Cela signifie que la structure de ce modèle de coin reste en jeu – et est très, très proche de l’exécution.

Le prix du Dogecoin se rapproche du sommet d’un modèle de coin en baisse, d’un effondrement imminent ou d’un rallye bientôt

Le prix Dogecoin a été dans un état de flux et de scies à chantourner pendant la majorité de janvier. Une hausse des prix de plus de 50 %, suivie d’une baisse de 44 %, puis d’une reprise ultérieure de 30 %, a généré une anxiété considérable pour les haussiers et les baissiers.

Le modèle de coin en baisse est le facteur crucial pour le prix du Dogecoin. Le coin descendant est le modèle d’inversion haussière géométrique standard le plus puissant. C’est la définition de l’excès et se produit souvent aux creux extrêmes d’un marché déjà survendu.

Selon Bulkowksi, les cassures au-dessus du modèle qui se replient ensuite sont extrêmement rares et entraînent presque toujours une poursuite de la tendance à la baisse. Cependant, après que le prix Dogecoin ait dépassé le coin en baisse, puis en dessous, les vendeurs n’ont pas pu ou n’ont pas voulu s’engager avec plus de ventes de suivi.

Le résultat ultime de ces fluctuations sauvages des prix est un retour à l’équilibre à l’intérieur du coin descendant. DOGE a baissé, mais structurellement, il reste le même. Le délai pour que le prix Dogecoin décide de la direction de la prochaine cassure approche rapidement – ​​ce sommet du biseau se produit le 2 février.

DOGE/USDT Graphique quotidien Ichimoku Kinko Hyo

Une cassure au-dessus du coin descendant est statistiquement le mouvement le plus probable – mais si les haussiers veulent empêcher un autre événement en dents de scie, alors DOGE doit se déplacer d’au moins 20 à 25% au-dessus de la ligne de tendance, près de la zone de valeur de 0,19 $.

Les risques baissiers sont substantiels. Dogecoin risque toujours une vente rapide à tout moment en dessous du niveau de prix de 0,16 $. Le profil de volume reste extrêmement mince entre 0,16 $ et 0,09 $, des arrêts serrés sont donc nécessaires pour la zone de valeur actuelle.