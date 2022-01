Le prix d’Axie Infinity pique du nez ; Les traders AXS ciblent 60 $ si le support se maintient | Cryptomonnaie

Le prix d’Axie Infinity atteint une zone cible précédemment identifiée plus tôt dans la semaine.

Les traders portent la pression de vente au-delà de la zone de support de 45 $.

Le fait de ne pas maintenir le support à 45 $ pourrait déclencher un crash éclair vers 31 $.

Le prix d’Axie Infinity a fait face à deux scénarios au début de la semaine de négociation : un rebond et un nouveau test de 90 $ ou une baisse vers 31 $. Alors que l’AXS passe au week-end, les traders semblent avoir pris le contrôle et poussé Axie Infinity vers de nouveaux creux de 2022.

Axie Infinity doit détenir 45 $, sinon il glissera à 31 $

Le prix d’Axie Infinity a franchi la zone de support partagé à 45 $ du retracement de Fibonacci de 38,2 % et le sommet du nuage hebdomadaire d’Ichimoku. À moins que les traders ne viennent soutenir l’AXS, les baissiers ont un chemin facile pour laisser tomber Axie Infinity de plus de 33 % jusqu’au retracement de Fibonacci de 50 % à 31 $.

Et c’est peut-être le mouvement qui doit se produire. Axie Infinity reste l’une des seules crypto-monnaies primaires de classe métaverse/jeton de jeu qui n’a pas eu un retracement logarithmique de 50 % de son plus haut historique au plus bas de la barre forte mensuelle.

Cependant, une nouvelle action baissière des prix deviendra probablement de plus en plus difficile à réaliser. En effet, il reste des écarts importants entre le Tenkan-Sen et les corps des chandeliers quotidiens. Au sein du système Ichimoku Kinko Hyo, le Tenkan-Sen ne tolère pas d’écarts importants entre lui-même et les corps des chandeliers. Lorsque des lacunes apparaissent, elles disparaissent souvent immédiatement, mais généralement pas plus de quatre à six périodes. Une configuration de réversion moyenne devient de plus en plus probable à mesure que l’AXS inférieur va.

Graphique quotidien Ichimoku Kinko Hyo AXS/USDT

De plus, les oscillateurs d’Axie Infinity continuent de se trouver dans des conditions de survente, donnant plus de poids à la probabilité d’une inversion moyenne haussière très bientôt. Les traders devront clôturer le prix d’Axiey Infinity à 46 $ ou plus pour limiter jusqu’où les baissiers peuvent pousser AXS. Si les baissiers clôturent l’AXS en dessous du retracement de Fibonacci de 38,2 %, alors une poussée rapide vers le sud vers 31 $ est hautement probable.