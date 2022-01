Le prix du Shiba Inu a du mal à maintenir son support et pourrait chuter de 20% | Cryptomonnaie

Le prix du Shiba Inu s’est maintenu dans une zone de support dans la zone de valeur de 0,000020 $.

Fourchette de négociation extrêmement serrée depuis mardi.

Une baisse de 20 % est à venir si SHIBA ne parvient pas à détenir 0,000020 $.

Le prix du Shiba Inu s’est négocié dans une fourchette de prix extrêmement restreinte et peu négociée au cours des quatre derniers jours de bourse. La consolidation est la preuve d’une prochaine évasion – mais la direction reste inconnue.

Le prix du Shiba Inu maintient obstinément son soutien alors que les haussiers et les baissiers se retirent de SHIBA

Le prix du Shiba Inu fait face au douzième jour consécutif d’un chandelier quotidien proche du Tenkan-Sen. Alors que le profil de volume a développé un nœud de volume élevé, SHIBA pourrait rapidement pousser plus bas et vers un bas beaucoup plus bas, suggérant une future zone de support solide.

Du point de vue d’Ichimoku Kinko Hyo, Shiba Inu n’a aucun support à venir sur le graphique quotidien. Le prix du Shiba Inu est inférieur au Cloud (Senkou Span A et Senkou Span B), au Tenkan-Sen et au Kijun-Sen. Le futur Senkou Span A est en dessous du futur Senkou Span B, et le Chikou Span est en dessous des chandeliers dans un espace ouvert. En d’autres termes, au sein du système Ichimoku sur le graphique journalier, SHIBA est en mode découverte des prix et a les mains libres pour continuer à baisser.

Le niveau de support Ichimoku le plus proche pour Shiba Inu se trouve sur le graphique hebdomadaire Ichimoku. Senkou Span A à 0,000007 $ est le niveau de support Ichimoku le plus proche pour le prix Shiba Inu. Cependant, un rebond massif pourrait se produire à tout moment. Les oscillateurs supportent une cassure haussière si elle se produit.

L’indice composé quotidien a rebondi sur des plus bas historiques et semble prêt à dépasser ses deux moyennes. Dans le même temps, l’indice de force relative est juste au-dessus du premier niveau de survente dans un marché baissier à 30.

Graphique quotidien SHIBA/USDT Ichimoku Kinko Hyo

Pour générer un indice de fin de cette tendance à la baisse actuelle, le prix du Shiba Inu aura besoin d’une clôture quotidienne au-dessus du Tenkan-Sen, du Kijun-Sen et du point de contrôle du volume. Une clôture à 0,000027 $ ou plus placerait Shiba Inu au-dessus du Tenkan-Sen et du Kijun-Sen, mais juste au-dessus du point de contrôle du volume. Dans ce scénario, SHIBA aurait la base de support pour soulever SHIBA pour tester 0,000034 $.