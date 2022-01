Top 3 des prédictions de prix Bitcoin, Ethereum, XRP : les cryptos risquent de casser le support critique | Cryptomonnaie

L’action des prix du Bitcoin est mitigée, des cas solides pour que les baissiers ou les haussiers prennent le relais.

Prix ​​​​Ethereum dans une énigme similaire à Bitcoin.

Le prix XRP présente une opportunité d’achat avant d’atteindre 0,75 $

Le prix du bitcoin risque fort de déclencher une cassure très baissière s’il ne parvient pas à rester au-dessus de 37 500 $. De même, l’action des prix d’Ethereum, comme les Bitcoins, est à un point d’inflexion qui causera de la douleur aux haussiers ou aux baissiers une fois qu’une cassure établie se produira. Le prix XRP a obstinément défendu la zone de valeur de 0,60 $ et semble avoir réussi à maintenir cette zone.

Avertissement sur le prix du Bitcoin de poursuite baissière – mais les traders sont prêts pour un rallye surprise

Le prix du Bitcoin se négocie actuellement dans une zone de consolidation frustrante. Bien qu’il reste haussier sur une perspective de 3 semaines, les graphiques hebdomadaires et quotidiens restent extrêmement baissiers mais fortement survendus. Des arguments solides peuvent être avancés pour que les vendeurs à découvert gardent le contrôle et que les haussiers mettent fin à la tendance actuelle et l’inversent. En conséquence, deux opportunités commerciales possibles sont maintenant présentes.

La première configuration commerciale possible est du côté court du commerce. L’idée courte est qu’une entrée courte hypothétique est un ordre stop de vente à 35 000 $, un stop loss à 38 000 $ et un objectif de profit à 20 000 $. Techniquement, la méthode de l’objectif de profit vertical dans l’analyse des points et des figures montre 15 000 $ comme cible, mais une quantité considérable de résistance empêcherait presque certainement un effondrement de cette zone de prix dans une seule tendance.

BTC/USD $1,000/3-box Reversal Point and Figure Chart

L’idée d’entrée courte est basée sur une inversion du motif polaire. La règle pour cette configuration commerciale est que la colonne X actuelle ne peut pas imprimer un autre X au-dessus de 50 % de la colonne O précédente. En d’autres termes, si le prix Bitcoin imprime un X à 40 000 $, l’hypothétique entrée courte est invalidée.

Du côté long de la transaction, la configuration longue théorique est un ordre d’achat stop à 38 000 $, un stop loss à 36 000 $ et un objectif de profit à 48 500 $. Le commerce représente une configuration récompense / risque de 5,25: 1. Un stop suiveur de deux à trois cases aiderait à protéger toute entrée implicite de poste de profit. Alors que la méthode de l’objectif de profit vertical identifie 48 500 $ comme potentiel maximum, il est plus probable que le prix du Bitcoin s’arrête quelque part juste en dessous de la ligne de tendance du marché baissier – quelque part entre 43 000 $ et 45 000 $.

BTC/USD $500/3-box Reversal Point and Figure Chart

La configuration théorique des échanges longs est invalidée si le prix du Bitcoin tombe en dessous de 31 000 $.

Le prix Ethereum présente des opportunités commerciales longues et courtes

Le prix de l’Ethereum est presque identique à celui du Bitcoin, sauf que l’ETH est supérieur à Senkou Span B sur son graphique hebdomadaire Ichimoku. Ethereum doit fermer son chandelier hebdomadaire au-dessus de 2 350 $, sinon il entrera dans la position la plus faible depuis 2019. Cependant, les haussiers sont positionnés pour invalider toute poursuite baissière. Deux configurations commerciales pour les deux côtés du marché sont désormais présentes.

Le premier échange théorique pour le prix Ethereum est un ordre d’achat stop à 2 550 $, un stop loss à 2 350 $ et un objectif de profit à 3 250 $. La configuration commerciale représente une récompense / risque de 3,5: 1. Un stop suiveur à deux cases aiderait à protéger tout profit implicite réalisé lors du déclenchement de l’entrée. De plus, attendez-vous à une certaine résistance autour des zones de valeur de 3 000 $ à 3 050 $ alors qu’elles se rapprochent de la ligne de tendance du marché baissier (ligne diagonale rouge).

ETH/USD $50/3-box Point d’inversion et graphique de la figure

L’idée longue est invalidée si le prix Ethereum imprime un O à 2 300 $.

Sur le côté court du commerce, la configuration hypothétique est une entrée courte à 2 300 $, un stop loss à 2 700 $ et un objectif de profit à 1 200 $. L’objectif de profit est un peu une mise en garde sur cette configuration commerciale : il est peu probable qu’il atteigne la zone projetée, même s’il se situe dans la plage de projection de profit dans l’analyse Point and Figure.

ETH/USD $100/3-box inversion Point and Figure Chart

L’idée courte est invalidée si l’entrée longue se déclenche en premier.

Le prix du XRP se maintient à 0,60 $, se prépare à passer à 0,75 $

Le prix XRP a fait un travail fantastique pour éviter toute nouvelle vente au cours de la semaine. Bien qu’il ne soit pas encore tiré d’affaire, il est positionné pour un chandelier de retournement haussier contre une zone de support solide. Le premier test que les traders doivent réussir est d’atteindre un chandelier quotidien au-dessus du Tenkan-Sen à 0,65 $.

Cependant, des risques baissiers subsistent. Malgré le fort soutien dans la zone de 0,60 $, il reste une absence de poursuite haussière convaincante. Jusqu’à présent, les acheteurs ont rejeté les baisses de prix mais n’ont pas suffisamment pris les devants pour soutenir des prix plus élevés. Cela pourrait être un signe de faiblesse avant le week-end.

Graphique quotidien Ichimoku Kinko Hyo XRP/USD

Les risques de baisse pour XRP sont limités à la zone de valeur de 0,50 $, tandis que le potentiel de hausse est limité au niveau de 0,75 $.