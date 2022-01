Crypto.com Coin se dirige vers une cassure baissière à 0,31 $ | Cryptomonnaie

Crypto.com Coin est sur le point de terminer un fanion avec un résultat baissier possible.

Le prix CRO cherchera un support et perdra environ 20% de valeur dans le processus.

Attendez-vous à ce que le support S2 mensuel et le niveau de support historique de 0,31 $ attirent les acheteurs.

Crypto.com Coins (CRO) a des nuages ​​​​sombres qui se forment à l’horizon alors que l’évolution des prix des CRO est prévue pour une cassure baissière sur le fanion qu’elle est en train de former en ce moment. Comme le prix chutera, attendez-vous à ce que les baissiers aient une conduite facile avant de tomber sur des haussiers qui commenceront à acheter dans l’action des prix CRO. Avec cela, le CRO perdra environ 20% de sa valeur et atteindra 0,31 $ avant d’être stoppé par de larges achats de traders et d’investisseurs.

Le prix CRO attend des traders pour un pick-up

Crypto.com Coin entame sa quatrième journée consécutive dans la consolidation du fanion. Alors que l’action des prix semble prête à briser le fanion, une étape inférieure est définie comme résultat du fanion. Les traders ont déjà leur part dans l’action des prix avec le rejet du prix CRO au niveau de support mensuel S1 à 0,43 $. Non seulement le S1, mais le niveau de Fibonacci de 76,4 % et un niveau historique s’alignent tous autour de cette zone, ce qui en fait un niveau catégorique à percer.

Le prix CRO est ainsi livré à la merci des baissiers et plongera vers 0,35 $, se préparant à un éventuel rebond sur la ligne de tendance descendante rouge. Mais comme le sentiment mondial pourrait peser aujourd’hui sur l’appétit pour le risque, une cassure sous la ligne de tendance descendante rouge pourrait facilement être déclenchée par un ou deux vents contraires alors que les actions s’échangent dans le rouge. Cela déclencherait une deuxième cassure à la baisse et toucherait la base à 0,31 $, car ce niveau détient le support historique et le niveau de support S2.

Graphique journalier CRO/USD

N’importe quel fanion peut toujours se casser dans les deux sens. Ce n’est pas différent, car l’indice de force relative (RSI) est toujours proche de la zone de survente et offre plus de place pour tout potentiel de hausse. Le premier niveau à toucher après la cassure est de 0,43 $ avec le niveau de Fibonacci de 76,4 %, le S1 mensuel et un pivot historique qui a été le point d’entrée initial des baissiers cette semaine. Si les marchés américains constatent un changement significatif vers le risque avec des indices fermement dans le vert, attendez-vous à une éventuelle cassure et à un pop avec le ton fixé pour la semaine prochaine vers 0,50 $.