Prédiction hebdomadaires Bitcoin: la Réserve fédérale ne peut pas apprivoiser la tendance haussière de BTC | Cryptomonnaie

L’action des prix du Bitcoin est exposée au sentiment de risque car davantage d’argent professionnel est investi dans le Bitcoin.

La force sous-jacente de Bitcoin en tant qu’actif reste forte – c’est toujours l’instrument financier le plus performant des 11 dernières années.

Les marchés baissiers sont difficiles à quantifier dans les crypto-monnaies – les mesures standard utilisées sur d’autres marchés ne s’appliquent pas.

Le prix du bitcoin a subi des pertes importantes au cours des dernières semaines, avec une baisse plus spectaculaire cette semaine après l’annonce de la décision de la Réserve fédérale. Alors que les pertes se sont étendues et que Bitcoin est entré dans la zone des 30 000 $, les inquiétudes concernant le fait que Bitcoin se trouve dans un marché baissier ont augmenté.

Question sur l’action des prix du Bitcoin : qu’est-ce qu’un marché baissier pour le Bitcoin ?

Si les mêmes jauges pour mesurer un marché baissier sur le marché boursier étaient utilisées sur le marché des crypto-monnaies, les marchés baissiers se produiraient presque toutes les deux semaines. Toute baisse de 20 % ou plus par rapport au sommet historique est considérée comme un marché baissier pour les marchés boursiers. Pour Bitcoin, une baisse de 20 % n’est même pas un recul normal ; c’est une plage de swing normale.

Un regard sur les trois derniers marchés baissiers montre les résultats suivants en termes de temps et de prix (graphiques hebdomadaires) :

17 juin 2011 – 25 mai 2012 : 350 jours, la perte maximale était de 93,8 %.

Du 29 novembre 2013 au 1er mai 2015 : 462 jours, la perte maximale était de 92,6 %.

Du 22 décembre 2017 au 1er mars 2019 : 427 jours, la perte maximale était de 84 %.

Graphique hebdomadaire BTC/USD

Comparez et mettez en contraste les trois principaux marchés baissiers avec les corrections auxquelles Bitcoin est confronté dans une tendance haussière :

Graphique hebdomadaire BTC/USD

Alors que le retrait moyen que Bitcoin peut subir peut varier entre 30 et 40 %, des flash-crashs et des mouvements correctifs courts et brusques de plus de 50 % se produisent, bien que rarement. Alors, comment un marché baissier est-il mesuré dans les crypto-monnaies lorsque les retracements sont si nets et volatils ? La réponse est le temps et le sentiment.

Le sentiment des investisseurs est-il le même ou pire qu’en décembre 2018 ou mars 2020 ?

Une excellente ventilation du sentiment actuel de Bitcoin utilisant des mesures détaillées sur la chaîne telles que Realized-To-Liveliness (RTRO) et Market-Value-To-Realized-Value-Z-Scored (MVRV-Z) a été récemment complétée par Sarah Tran de Netcost-Security. Les mesures en chaîne montrent de nombreuses raisons de suggérer que Bitcoin est soit dans un marché baissier, soit pourrait en commencer un bientôt.

Du point de vue de l’analyse technique, les oscillateurs de Bitcoin sur le graphique hebdomadaire aident certainement à confirmer le sentiment négatif :

L’oscillateur Optex Bands est maintenant en territoire de survente sévère, une condition observée seulement trois fois, d’abord en octobre 2018 et à nouveau aussi récemment qu’en juillet 2021. Il convient de noter que le creux des bandes Optex en juillet 2021 a précédé le rallye de 31 000 $ à près de 69 000 $ . L’indice composé se négocie au même niveau que les creux de décembre 2018 à janvier 2019, les creux de septembre 2015 et les creux de juin à juillet 2021. L’indice de force relative a atteint des creux jamais vus depuis les creux du crash de Covid en mars 2020 et janvier-février 2019.

Du point de vue de l’évolution des prix, le sentiment négatif peut également être mesuré. Bitcoin est tombé sous le nuage Ichimoku et menace de se fermer sous le nuage hebdomadaire pour la première fois depuis le crash de Covid en mars 2020.

Graphique hebdomadaire Ichimoku Kinko Hyo BTC/USD

De plus, un motif Spike est présent sur le graphique point et figure d’inversion de 2 000 $/3 cases de Bitcoin. S’il y avait un visuel qui criait « Survendu », ce serait le motif Spike maintenant présent sur ce graphique Point and Figure.

BTC/US $2,000/3-box Reversal Point and Figure Chart

Un Spike Pattern est une colonne de quinze X ou O ou plus. Les modèles de pointe sont la définition d’une action de prix excessive et extrêmement exagérée. Cela signifie que Bitcoin a baissé de plus de 34 000 $ sur ce graphique Point and Figure sans qu’une seule colonne d’inversion apparaisse – c’est une réalisation baissière étonnante et une pour les livres d’histoire.

Verdict: Bitcoin n’est pas dans un marché baissier – pour le moment

Avec les mesures d’analyse en chaîne, fondamentales et techniques de Bitcoin pointant vers des extrêmes, dans quelle direction Bitcoin va-t-il évoluer ? Cela dépendra beaucoup de la façon dont le prix du Bitcoin clôturera le chandelier hebdomadaire. S’il ferme en dessous du nuage hebdomadaire d’Ichimoku, un flash-crash vers la zone de valeur de 25 000 $ est en jeu.

Cependant, un retournement haussier est hautement probable en raison de la survente et de l’extension du marché. Si un rallye à venir se produit, ce sera le test critique pour savoir si Bitcoin est dans un marché baissier ou non. Un retour pour tester les 48 000 $ à 50 000 $ montre les premiers signes de développement.

Si les haussiers ne peuvent pas maintenir un mouvement au-dessus de la fourchette de prix de 48 000 $ à 50 000 $ dans un proche avenir, alors le marché sera très certainement prêt pour un véritable marché baissier prolongé.

Si Bitcoin a un chandelier hebdomadaire proche du Cloud hebdomadaire, alors la probabilité d’un mouvement pour tester 48 000 $ – 50 000 $ devient de plus en plus complexe – peut-être temporairement insurmontable – car de nouveaux plus bas historiques s’imprimeront sur les oscillateurs de Bitcoin, créant une sorte de « découverte des prix ». ‘ mode qui leur est propre.

Mais dans l’intervalle, ni la Réserve fédérale, ni le président de la Réserve fédérale, Powell, ni le président Biden ne sont susceptibles d’arrêter de manière significative la tendance haussière et la croissance plus larges de Bitcoin.