Les traders Polkadot sont introuvables alors que le prix DOT se prépare à perdre 10% | Cryptomonnaie

Polkadot est sous la pression de la tourmente des marchés mondiaux.

Le prix DOT a vu les traders fuir la scène après un ferme rejet baissier de la hausse.

En l’absence de traders, attendez-vous à ce que le prix retombe au plus bas de cette semaine pour un test, perdant 10% de sa valeur.

Ce vendredi, le prix Polkadot (DOT) semble lourd après que les traders aient été rejetés à la hausse sur le support mensuel S1. Avec ce rejet, le prix est maintenant revenu à la baisse et semble glisser en dessous de 16,95 $ à tout moment, alors que la pression monte encore sur les traders pour qu’ils perdent leurs positions. Attendez-vous à ce que cette correction s’accélère vers la session américaine et à voir un test du plus bas de cette semaine à 16,00 $, perdant ainsi 10 % de sa valeur.

Polkadot attend plus de vents arrière pour le retour à 25,00 $

Le prix de Polkadot semblait prêt pour une solide hausse haussière sur des marchés difficiles, mais la cassure a échoué et a rebondi sur le niveau de support mensuel S1 autour de 20,50 $. Avec cela, les haussiers ont commencé à vendre leurs positions sur le chemin du retour et l’action des prix en sourdine d’hier semble prête pour que les baissiers se lancent à l’assaut et poussent les haussiers contre la barrière de 16,95 $ pour les évincer. Si le moral des haussiers se brise aujourd’hui, attendez-vous à voir une cassure sous cette ligne de support orange à la recherche d’un test du plus bas de cette semaine, autour de 16,00 $.

Le prix du DOT devrait cependant voir ses pertes contenues autour de ce niveau, car les contrats à terme américains actuels, avec le Nasdaq à l’avance, sont cotés dans le vert et semblent s’orienter en faveur des actifs à risque. Cela devrait susciter un large intérêt de la part des investisseurs et des haussiers et correspondre à une pression de vente supplémentaire. Donc, dans l’ensemble, toute vente devrait être contenue et s’abstenir de toute baisse supplémentaire, mais la hausse sera limitée et 16,95 $ deviendront résistants à la hausse, maintenant le prix DOT coincé entre ces niveaux.

Graphique quotidien DOT/USD

Comme le sentiment pourrait encore favoriser plus de hausse avec le Nasdaq détenant des chiffres verts au tableau, le prix du DOT pourrait remonter vers 20,00 $ ou 20,51 $, les niveaux avec le niveau de support mensuel S1 et un niveau historiquement significatif qui a été crucial dans le passé. Dans le débordement des vents arrière du Nasdaq, attendez-vous à ce que le sentiment se renforce davantage à l’approche de la clôture de vendredi et pourrait apporter une pause au-dessus de 20,51 $. La semaine prochaine, cela préparerait le terrain pour une autre étape vers 25,19 $.