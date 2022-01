Les traders décentralisés vont à contre-courant de la tendance baissière, ciblant 2,60 $ | Cryptomonnaie

Le prix Decentraland semble être sur le point de clôturer la semaine en profit.

L’action des prix de MANA est allée à contre-courant, les marchés mondiaux étant nerveux et encore nerveux après l’annonce du resserrement de la Fed.

Une clôture hebdomadaire au-dessus du S1 et du plus bas de Fibonacci devrait déclencher un retour à la hausse.

Le prix de Decentraland (MANA) a été sur le devant de la scène dans un environnement de marché difficile. Les traders MANA semblent prêts à réaliser 28% de gains pour cette semaine après que le prix a été relevé de la moyenne mobile simple (SMA) à 200 jours et est maintenant prêt à apparaître et à rester au-dessus du niveau de support mensuel S1. Attendez-vous à ce que davantage d’investisseurs rejoignent le rallye une fois que le prix MANA pourra se consolider au-dessus du S1 et fixer 2,57 $ plus tard dans la journée comme objectif de prix.

Le prix MANA fixé pour une hausse de prix de 15 %

Decentraland formait un couteau qui tombait la semaine dernière, mais a été repris après le rebond de la poignée de 1,67 $ et est allé à contre-courant cette semaine alors que le SMA de 200 jours autour de 2,0 $ offrait une fenêtre d’opportunité pour que davantage de traders prolongent la reprise. Dans une mouture lente, l’action des prix a de nouveau pris de l’espace et a augmenté le MANA de 28 % jusqu’à ce que le prix de Decentraland plane. Alors que les haussiers tentent maintenant de se consolider au-dessus du S1 mensuel à 2,24 $, ils ont également réintégré le retracement de Fibonacci à des sommets historiques.

Le prix du MANA est encore loin de tous les sommets historiques. Les marchés mondiaux semblent toujours très nerveux, mais cela ne signifie pas que l’action des prix Decentraland décevra à la hausse. Attendez-vous à ce que davantage d’investisseurs arrivent pendant la session américaine si le prix MANA peut rester au-dessus de 2,24 $. Ce déclencheur et cet afflux verront l’action des prix se propulser davantage à la hausse pour atteindre 2,57 $, le plus bas du 04 décembre et fixé comme un objectif de profit facile à atteindre.

Graphique journalier MANA/USD

Le S1 mensuel peut s’avérer glissant lorsqu’il est mouillé, et l’action des prix pourrait facilement retomber en dessous, incitant les haussiers à prendre leur argent et à courir. Le prix MANA serait ramené au SMA de 200 jours, le casserait et remplirait le swing trade vers 1,67 $. La baisse du swing déclencherait-elle une vente encore plus agressive de la part des haussiers et des investisseurs, attendez-vous à un court dépassement vers 1,28 $, juste au-dessus du S2 mensuel.