Goldman: Bitcoin, altcoins deviendront plus corrélés aux variables traditionnelles des marchés financiers | Cryptomonnaie

Le récent recul du marché des crypto-monnaies montre que l’adoption généralisée peut être une « arme à double tranchant », a déclaré Goldman Sachs dans un rapport jeudi.

Depuis novembre, les billets de banque, la capitalisation boursière totale de la cryptomonnaie a chuté d’environ 40%. La chute est unique en ce sens qu’elle a été principalement motivée par des facteurs macroéconomiques, c’est-à-dire des développements extérieurs aux marchés numériques, a-t-il déclaré.

L’adoption généralisée peut augmenter les valorisations, mais en même temps augmentera probablement les corrélations avec d’autres variables des marchés financiers, ce qui réduit les avantages de diversification de la détention d’actifs numériques, ont écrit les analystes dirigés par Zach Pandl dans la note.

La baisse du bitcoin était fortement corrélée à la « baisse des actions technologiques à faible rentabilité et aux récentes introductions en bourse », qui ont réagi négativement à la décision de la Réserve fédérale d’augmenter les taux d’intérêt, selon le rapport.

Le bitcoin est au centre des rotations récentes entre les classes d’actifs, a déclaré Goldman, car il est positivement corrélé avec les proxys du risque d’inflation et des secteurs des actions technologiques pionnières, et est négativement corrélé avec les taux d’intérêt réels et la valeur du dollar américain.

Les fortes baisses des prix symboliques ont entraîné des liquidations et une baisse des emprunts sur les plateformes de finance décentralisée (DeFi) – qui utilisent des pièces comme garantie – un peu comme dans le système financier traditionnel, a noté la banque.

Le développement ultérieur de la technologie de la blockchain, comme les applications métavers, pourrait fournir un « vent arrière séculaire » pour certains actifs numériques au fil du temps, mais ils ne seront pas « à l’abri des forces macroéconomiques », comme le resserrement monétaire des banques centrales, selon le rapport.