Le plus grand exploit DeFi de 2022 efface 80 millions de dollars du pont Ethereum-BSC de Qubit | Cryptomonnaie

80 millions de dollars de crypto-monnaies ont été piratés à partir du pont Ethereum-BSC de Qubit Finance.

Dans le plus grand exploit DeFi à ce jour, l’adresse de l’attaquant contient toujours 80 millions de dollars en jetons BNB.

Le jeton QBT de Qubit Finance a enregistré une perte de 26,5 % du jour au lendemain en raison du piratage.

Le pont Ethereum-BSC de Qubit Finance a subi un piratage à hauteur de 80 millions de dollars dans le plus grand exploit DeFi de 2022. Les pirates ont exploité la fonction « dépôt » pour voler des crypto-monnaies à Qubit Finance.

Qubit Finance subit le plus grand piratage DeFi de 2022

Qubit Finance, une plateforme décentralisée de prêt et d’emprunt, a été piratée pour 80 millions de dollars. Le pont s’est effondré lors du plus grand piratage DeFi de 2022. La plate-forme du marché monétaire relie les prêteurs et les emprunteurs de manière efficace et sécurisée.

Le pont Ethereum-BSC de Qubit relie les deux chaînes de blocs de manière à ce que les utilisateurs déposent des jetons ERC-20 et reçoivent BEP-20 en retour. Le pont a été ciblé par des attaquants, exploitant le contrat de « dépôt ».

Les attaquants saisissent des données malveillantes dans l’infrastructure du pont et retirent des jetons sur la Binance Smart Chain. L’adresse de l’attaquant détient toujours 80 millions de dollars en jetons BSC.

Un rapport officiel de l’équipe Qubit se lit comme suit :

En résumé, la fonction de dépôt était une fonction qui ne devrait pas être utilisée après le dépôt ETH a été nouvellement développé, mais elle est restée dans le contrat.

Rapport d’exploitation de protocole

Ce rapport comprend une analyse de l’attaque dans son intégralité afin de déterminer la nature de l’exploit et d’empêcher tout exploit similaire à l’avenir.https://t.co/0152W0X553 – Qubit Finance (@QubitFin) 28 janvier 2022

L’équipe de Qubit Finance surveille toujours l’adresse et les partenaires du réseau, y compris Binance.

Adresse BNB de l’attaquant de Qubit Finance

Le piratage a mis en évidence deux problèmes clés dans le pont inter-chaînes de Qubit Finance, l’interopérabilité entre les chaînes de blocs et le manque de sécurité dans l’infrastructure.

Malgré plusieurs hacks DeFi en 2021, l’industrie reste sujette aux attaques. Grim Finance, Cream Finance, pNetwork ont ​​été piratés au cours des derniers mois.

En réponse au piratage de Qubit, le jeton QBT de la plateforme a subi une baisse de 26 % de son prix du jour au lendemain.