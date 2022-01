Bitcoin d’une valeur de 670 millions de dollars quitte les échanges centralisés après les commentaires bellicistes de la Fed | Cryptomonnaie

Les investisseurs en crypto semblent avoir intensifié l’accumulation de bitcoins, ignorant les perspectives de hausses plus rapides des taux d’intérêt de la part de la Réserve fédérale américaine (Fed).

Les données de la blockchain fournies par Glassnode montrent que plus de 18 000 bitcoins d’une valeur de 670 millions de dollars ont quitté les échanges centralisés jeudi, enregistrant la plus grande sortie nette en une journée depuis plus d’un mois. L’échange de crypto BitMEX à lui seul a enregistré une sortie nette de plus de 9 500 bitcoins.

La plupart des investisseurs préfèrent avoir la garde directe des pièces lorsqu’ils ont l’intention de les conserver à plus long terme. Ainsi, les sorties nettes sont largement considérées comme représentant un sentiment haussier.

Les sorties n’impliquent pas nécessairement un investissement passif et les investisseurs symbolisent souvent les pièces drainées des échanges centralisés sur la blockchain Ethereum pour gagner un rendement supplémentaire. Le nombre de bitcoins enveloppés (WBTC) a augmenté de 13 000 cette année, prolongeant la tendance à la hausse qui dure depuis un an. WBTC est le premier jeton ERC20 soutenu 1: 1 avec bitcoin et représente la meilleure crypto-monnaie sur le réseau Ethereum.

Quoi qu’il en soit, une augmentation des sorties signifie moins de pièces disponibles à la vente sur les bourses et une meilleure chance que le marché monte.

Mercredi, la Fed a préparé le terrain pour un retrait plus agressif des liquidités afin de maîtriser l’inflation élevée. Les contrats à terme sur les fonds fédéraux ont désormais prévu cinq hausses de taux de 0,25 % chacune pour 2022, contre quatre avant la réunion de mercredi.

Le bitcoin et d’autres actifs à risque dont la fortune est liée à la liquidité centralisée devraient rester sous pression, la Fed se concentrant sur la lutte contre l’inflation ; ont déclaré les analystes à CoinDesk.

Au moment de mettre sous presse, le bitcoin se négociait inchangé le jour près de 37 000 $.