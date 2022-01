Le taux de hachage Ethereum marque un nouvel ATH alors que la migration PoS est en cours | Cryptomonnaie

Au cours de l’année précédente, Ether (ETH) a augmenté de valeur au point qu’il a largement surperformé Bitcoin (BTC) en termes de rendements. La montée en puissance d’Ethereum a rendu l’exploitation minière sur son réseau plus lucrative au fil du temps. Cela semble avoir entraîné des mineurs supplémentaires, entraînant une expansion du taux de hachage du réseau.

Le taux de hachage d’Ethereum a atteint un nouveau sommet, approchant les niveaux record de 1,11 PH/s selon les données de Glassnodes le 27 janvier. L’ATH précédent avait été atteint précédemment le 13 janvier, lorsque le prix de l’ETH est passé de 4 460 $ à 3 160 $.

Source : Glassnodes

Lorsque le taux de hachage augmente, cela indique que davantage de nœuds rejoignent le réseau et que le réseau devient plus décentralisé. En conséquence, une telle augmentation contribue à cimenter la sécurité de la blockchain. Cependant, si le taux de hachage est trop faible, cela peut être préjudiciable au réseau car il y aurait moins de nœuds, ce qui entraînerait des transactions lentes et moins de sécurité.

En décembre 2021, les participants au réseau Ethereum ont mis en œuvre la mise à niveau d’Arrow Glacier, qui a repoussé le passage à la preuve du consensus sur l’enjeu. Cela signifie également que l’exploitation minière d’Ethereum a encore un long chemin à parcourir avant de se terminer. Une transition de l’algorithme Proof of Work (PoW) à l’algorithme Proof of Stake (PoS) est nécessaire avant d’atteindre ETH2, appelé The Merge. À ce moment-là, la bombe de difficulté explosera, arrêtant essentiellement l’exploitation minière ETH et plaçant le réseau dans une « ère glaciaire » qui durera jusqu’à ce que le changement soit terminé.

Après le passage à la preuve de participation, cependant, l’ETH ne sera plus miné ; à la place, les transactions seront validées en jalonnant sur des nœuds spéciaux.

Actuellement, le taux de hachage du réseau a augmenté au-delà d’un petahash. Le nombre équivaut à environ 1 000 TH/s et indique que le taux de hachage du réseau a augmenté de plus de 66 000 % depuis mars 2016, date à laquelle il a commencé à être enregistré sur le réseau.

Comme l’a rapporté Cointelegraph, la Fondation Ethereum a critiqué l’image de marque d’Eth2, affirmant qu’elle ne reflétait pas de manière adéquate ce qui se passait avec le réseau lors de sa série de mises à niveau. « ETH2 » et la terminologie utilisée pour distinguer une chaîne de preuve de participation d’une chaîne de preuve de travail pourraient être supprimées dans un avenir proche, selon le poste.

Parmi les raisons de ce changement figurent un mauvais modèle mental pour les nouveaux utilisateurs, la prévention des escroqueries, l’inclusion et la clarté des enjeux. Le passage d’un PoW à un mécanisme de consensus PoS devrait avoir lieu au cours du deuxième ou du troisième trimestre de cette année.