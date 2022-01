Une plongée dans le réseau crépusculaire et ses événements à venir | Cryptomonnaie

Dusk Network prévoit de lancer son testnet public, Daybreak, le 1er février 2022. Dusk Network préserve la confidentialité, contrairement à d’autres blockchains publiques avec des contrats intelligents. Il s’agit d’une blockchain de couche 1 qui utilise une cryptomonnaie de pointe à connaissance nulle pour permettre des contrats intelligents préservant la confidentialité. Cette décision préserve l’identité de l’utilisateur et la confidentialité des transactions tout en minimisant la révélation des données exposées via l’explorateur de blocs.

Début 2018, les experts en technologie Emanuele Francioni et Fulvio Venturelli ont uni leurs forces aux experts en affaires Jelle Pol, Pascal Putman et Mels Dees pour créer Dusk Network. Le projet de blockchain combine la flexibilité des contrats intelligents vus sur Ethereum, la confidentialité de ZCash et des preuves ZK personnalisées, et un processus de consensus interne connu sous le nom d’accord byzantin séparé (SBA). Il l’utilise pour créer une plate-forme qui prend en charge les jetons de sécurité et les applications financières soucieuses de la confidentialité.

Parlez-nous de vous et de l’histoire du Dust Network ?

Je suis Jelle Pol, 30 ans, et fondatrice et directrice de Dusk Network. J’ai commencé mes incursions dans la crypto-monnaie en 2013 et, comme beaucoup d’autres, je l’ai oubliée jusqu’en 2017. À cette époque, j’avais déjà travaillé sur un certain nombre de projets de blockchain chez Shell, ce qui avait considérablement approfondi ma compréhension de la technologie et de son potentiel. J’ai vu l’opportunité d’utiliser la blockchain pour améliorer le secteur financier et, avec mes co-fondateurs, j’ai lancé le Dusk Network.

Comment Dusk Network garantit-il la confidentialité, pour laquelle il est connu ?

Les chaînes de blocs sont généralement utilisées comme une couche de transaction alimentée par une crypto-monnaie, dans ce cas le $DUSK natif, ainsi que comme un protocole sur lequel des contrats intelligents (applications) sont exécutés. Dans les deux cas, Dusk Network rend les transactions privées, tout en utilisant une technologie de connaissance zéro pour garder les informations personnelles hors du grand livre immuable.

Comment Dusk Network se rapproche-t-il « d’un pas de plus vers la perturbation des marchés mondiaux des capitaux et la création d’un avenir plus juste de la finance ».

Une grande partie du monde financier fonctionne sur d’anciens processus et institutions qui ont été principalement conçus pour assurer la confiance que votre argent, vos pensions, vos investissements sont en sécurité. Toutes les parties associées à ces systèmes qui ne fournissent pas une fonctionnalité de base, mais sont simplement là pour transmettre des informations ou agissent autrement comme un autre maillon de la chaîne sans valeur ajoutée claire, sont appelées intermédiaires.

En utilisant la technologie blockchain, nous pouvons utiliser la technologie pour assurer la confiance, tout en optimisant de nombreux processus financiers pour plus d’efficacité. Cela signifie qu’une grande partie des coûts associés à la gestion du secteur financier sont supprimés et finissent par se répercuter sur les utilisateurs finaux. Cela pourrait signifier que votre pension devient moins chère à gérer, ce qui signifie qu’il vous reste plus d’argent une fois à la retraite. Un deuxième grand avantage de la réduction des coûts est que la barrière à l’entrée est abaissée, ce qui signifie que de nombreux acteurs de petite et moyenne taille peuvent désormais entrer et innover sur les marchés financiers dans des domaines qui étaient auparavant réservés à l’élite. Nous considérons la démocratisation et l’inclusion croissantes du secteur financier comme quelque chose de positif et qu’il vaut la peine de développer.

Que signifie la fonctionnalité de preuve de connaissance zéro ? Comment ça marche?

Les preuves à connaissance nulle sont utilisées pour prouver quelque chose à propos d’une déclaration ou d’une information sans révéler son contenu. Je peux partager par exemple que j’ai un certain âge ou que j’appartiens à un certain groupe de personnes ou d’entreprises, sans révéler mes informations personnelles. L’utilisation de la preuve de connaissance zéro signifie que nous pouvons construire un système axé sur la confidentialité qui est toujours utilisable. Sans preuves de connaissance nulle, nous aurions besoin de faire confiance à chaque déclaration faite parce que nous ne pouvons pas la voir et la vérifier nous-mêmes, alors qu’avec elles, nous pouvons nous assurer que tout le monde respecte les règles sur un réseau axé sur la confidentialité.

Par exemple, sur Dusk, un utilisateur peut créer une preuve qui montre qu’il possède un solde positif de jetons sans divulguer exactement le nombre de jetons qu’il possède. Cela leur permet de faire des transactions par exemple, qui exigent que vous ayez un solde positif.

Qu’est-ce que l’aube ? Que signifie son lancement pour Dusk Network ?

DayBreak est le nom de notre testnet public, son lancement est le premier pas vers notre manière entièrement fonctionnelle, et la première rencontre que le grand public a avec la technologie que nous avons développée. DayBreak signifie l’opportunité de recevoir directement les commentaires de nos utilisateurs finaux et d’améliorer le réseau, ses applications et sa conception pour mieux répondre à leurs besoins. Cela signifie également que nous embarquerons de plus en plus d’entreprises partenaires pour exécuter des pilotes sur le réseau, ce qui annonce une courbe d’adoption abrupte pour cette nouvelle technologie.

Pouvez-vous nous donner plus d’informations sur le testnet et peut-être les faits marquants sur la façon dont les gens peuvent participer ?

La toute première chose que nous demandons aux gens est d’envisager d’exécuter un nœud dans le réseau Dusk. Nos nœuds sont appelés Provisioners, et nous en avons déjà plus de 1800 engagés. Vous pouvez rejoindre la phase de nœud, ainsi que toutes les phases suivantes, directement via notre site Web et notre canal Discord.

Quelle est votre opinion sur l’ère Metaverse? Comment cela affecte-t-il le monde d’aujourd’hui ?

Le métaverse a été très utile pour familiariser de nombreuses nouvelles personnes avec la blockchain et la crypto-monnaie. C’est un concept conceptuellement attrayant et simple à saisir qui enthousiasme beaucoup de gens. Personnellement, je suis un peu plus sceptique, le métaverse est généralement rendu utile grâce à quelques parties soutenant artificiellement des métaverses spécifiques. Ce n’est en aucun cas un début illogique, mais avec le temps, un métaverse doit devenir un véritable monde numérique qui peut se tenir debout. Cela signifie que des éléments tels que la confidentialité des utilisateurs, la gouvernance du métaverse et l’économie en ligne doivent être bien pensés.

Selon vous, quelles sont les nouvelles tendances que nous nous attendons à voir dans l’industrie de la blockchain cette année ?

DeFi fera ses premiers pas vers le marché réglementé en adoptant KYC/liste blanche. La technologie du marché continuera de dépasser les protocoles, probablement quelque peu motivée par de nouveaux succès NFT. Cela soulèvera la question de savoir si nous construisons toujours le web3 ou simplement de nouvelles choses sur le web2. Les DAO/gouvernance gagneront en maturité et verront davantage de cas d’utilisation dans le monde réel à la suite de cas d’utilisation réussis tels que la syndication d’investissement (LAO).

Que pensez-vous de l’évolution NFT actuellement en marche ?

La meilleure lecture sur le sujet, celle que j’ai récemment eue sur Moxie, est celle où il entre dans le processus de « création d’un NFT ». Sans entrer dans les politiques et les préjugés entourant le célèbre ex-PDG de signal, je suis fan de la façon dont il décrit clairement les taux de développement des protocoles par rapport aux plates-formes, et comment l’espace NFT actuel façonne beaucoup plus de web2 qu’il ne l’est web3.

Que pensez-vous des récentes chutes du marché de la cryptomonnaie ?

Une partie du jeu. Tous les principes fondamentaux de l’adoption de la blockchain continuent de croître, et le marché le reflétera toujours avec suffisamment de temps.

En tant que personne ayant de l’expérience dans l’industrie, que conseilleriez-vous aux débutants ?

Essayez de comprendre quelles sont les incitations des personnes et des entreprises que vous lisez, et comment cela pourrait influencer leur prise de décision. Surtout lorsque vous envisagez d’investir dans l’espace, développez un sens pour savoir si quelque chose est conçu pour le succès, ou peut-être trop beau pour être vrai. Ne suivez pas seulement les projets dans lesquels vous avez un intérêt, mais aussi ceux dans lesquels vous avez décidé de ne pas investir. Cela vous aidera à développer votre radar pour beaucoup de choses.

Plats à emporter

À quelques jours du lancement de Daybreak, le nombre de candidats au testnet a dépassé les 1700. Lorsque Daybreak est lancé, Dusk Network fait un pas de plus vers la perturbation des marchés financiers mondiaux. Le projet crée une blockchain décentralisée et sans autorisation qui préserve la confidentialité grâce à des preuves à connaissance nulle.

Même si le projet ne peut pas passer à un système financier plus juste du jour au lendemain, Dusk Network vise à jeter les bases. Pour commencer, l’équipe cherche à développer la communauté d’exécution de nœuds et d’ingénierie en intégrant d’abord des experts, puis des débutants. De cette façon, le projet peut élargir le pool d’approvisionneurs pour aider les nouveaux arrivants et améliorer les guides d’utilisation pour permettre une intégration massive.