L’action Apple bondit après que le PDG a révélé qu’il investissait dans le Metaverse | Cryptomonnaie

Le cours de l’action d’Apple a bondi après les heures de négociation après que le PDG Tim Cook a déclaré lors de l’appel aux résultats de la société pour le premier trimestre 2022 qu’il voyait un potentiel considérable dans l’espace Metaverse.

Interrogé le 27 janvier lors de l’appel sur les opportunités d’Apple au sein du Metaverse, Cook a répondu « nous voyons beaucoup de potentiel dans cet espace et investissons en conséquence ».

« Nous explorons toujours des technologies nouvelles et émergentes et j’ai longuement expliqué à quel point c’est très intéressant pour nous en ce moment. »

Le Metaverse est un univers virtuel interopérable créé en partie par les utilisateurs, proposant de la socialisation, des jeux et même des concerts en direct. Bien qu’il soit accessible avec un navigateur, l’expérience est meilleure avec la réalité virtuelle (VR) ou la réalité augmentée (AR).

APPL avait chuté d’environ 3 % à 159,22 $ pendant les heures normales de négociation, mais a depuis bondi de 8 % à 167,23 $ après les heures de négociation. Le métaverse n’était qu’un des sujets abordés lors de l’appel.

Appleinsider a rapporté que lors de l’appel du 27 janvier, Cook a souligné qu’Apple (APPL) a déjà une multitude de 14 000 applications sur son App Store qui ont été conçues à l’aide de la plate-forme de développement AR ARKit. Les applications conçues à l’aide d’ARKit pourraient aider les utilisateurs à accéder au métaverse.

Alors que Meta s’est penché sur l’utilisation du casque Oculus pour immerger les utilisateurs dans le Metaverse, Apple mise jusqu’à présent sur la technologie AR. Un casque Apple devait sortir en 2022, mais Bloomberg a signalé le 14 janvier qu’il pourrait être retardé en raison de problèmes matériels et logiciels.

Malgré l’adoption par Cook du Metaverse, on pense que le casque en développement est axé sur les jeux, la communication et la consommation de contenu. Jusqu’à présent, la plus grande entreprise au monde en termes de capitalisation boursière est à la traîne par rapport à d’autres leaders technologiques comme Meta et Microsoft, qui vont tous deux de l’avant avec des plans publics de développement dans le Metaverse.

Microsoft a récemment acheté Activision Blizzard pour 69 milliards de dollars dans le but d’étendre le jeu Metaverse.