Quelles sont les chances de voir la chute du marché des crypto-monnaies ? | Cryptomonnaie

Les haussiers n’ont pas pu maintenir la hausse après le rebond d’hier, et toutes les 10 meilleures pièces sont à nouveau dans la zone rouge.

BTC/USD

Hier après-midi, les acheteurs ont pu rétablir le prix du Bitcoin (BTC) au niveau de 38 950 $. En fin de journée, la mèche des haussiers s’est tarie et les baissiers ont immédiatement ramené la paire sous le niveau de l’EMA55 de deux heures.

Ce soir, la baisse des prix du BTC s’est poursuivie en dessous du support de 36 000 $. Au cours de la journée, la paire peut descendre jusqu’à la barre des 34 400 $.

Si la pression des baissiers ne s’affaiblit pas à ce niveau, alors dans la seconde moitié de cette semaine, le prix peut tester le support de 32 500 $.

Bitcoin se négocie à 37 036 $ au moment de la presse.

ETH/USD

Hier, le prix d’Ethereum (ETH) est revenu à la barre des 2 700 dollars. Le plus haut quotidien est fixé à 2 725 $. Tard dans la soirée, les volumes de vente ont commencé à augmenter et les baissiers ont poussé le prix en dessous de l’EMA55 de deux heures.

Ce matin, la paire est revenue dans la zone de 2 450 $, et si les acheteurs ne parviennent pas à empêcher le prix de glisser sous le niveau de 2 300 $, alors d’ici la fin de la semaine, on peut voir une mise à jour du plus bas de janvier autour du niveau psychologique de 2 000 $.

Ethereum se négocie à 2 514 $ au moment de la presse.

XRP/USD

Malgré le sommet quotidien d’hier à 0,66 $, le prix du XRP n’a pas pu prendre pied au-dessus de l’EMA55 de deux heures. À la fin de la journée, les vendeurs ont ramené le prix au support de 0,60 $, et la nuit, les baissiers ont poussé la paire encore plus bas.

Depuis ce matin, le prix du XRP a testé le niveau de 0,59 $.

Si les haussiers ne parviennent pas à prendre l’initiative dans ce domaine pour une nouvelle reprise à la résistance de 0,70 $, alors la paire pourrait atteindre le support de 0,50 USD avant le week-end prochain.

XRP se négocie à 0,6146 $ au moment de la presse.

BNB/USD

Binance Coin (BNB) a suivi le déclin du Bitcoin (BTC), chutant de 4,83% depuis hier.

Après que Binance Coin (BNB) ait rebondi sur le support à 336 $, il continue de se négocier latéralement, s’approchant légèrement de la zone la plus liquide autour de 400 $. Si les haussiers peuvent atteindre cette marque et se fixer au-dessus, il y a des chances de voir une inversion de tendance haussière. Un tel scénario est d’actualité jusqu’à la mi-février.

BNB se négocie à 375,4 $ au moment de mettre sous presse.

ADA/USD

Cardano (ADA) a perdu moins que BNB avec une chute de 3,82 $.

Cardano (ADA) est revenu dans la zone au-dessus de 1 $, ce qui est bon pour les traders. Si les acheteurs peuvent tenir cette marque et que le volume des transactions augmente, l’accumulation actuelle peut être une condition préalable à une croissance supplémentaire vers la zone la plus liquide autour de 1,30 $.

ADA se négocie à 1,058 $ au moment de la presse.