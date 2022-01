Elliott Wave View : Litecoin (LTC/USD) peut encore baisser [Video] | Cryptomonnaie

La vue à court terme d’Elliott Wave en Litecoin (LTCUSD) suggère que la baisse depuis le pic du 10 novembre 2021 se déroule sous la forme d’une structure en zigzag d’Elliott Wave. En baisse par rapport au pic du 10 novembre, la vague (A) s’est terminée à 120,49 et le rallye de la vague (B) s’est terminé à 154,49. La vague (C) inférieure est en cours avec une subdivision sous la forme d’une structure Elliott Wave à 5 vagues. En baisse par rapport à la vague (B), la vague ((i)) s’est terminée à 133,27 et le rallye de la vague ((ii)) s’est terminé à 142,81. La crypto-monnaie s’est étendue plus bas dans la vague ((iii)) vers 110,01 et le rallye dans la vague ((iv)) s’est terminé à 116,76. La vague inférieure de la dernière étape ((v)) s’est terminée à 96,85, ce qui a également complété la vague 1.

Le rallye de la vague 2 s’est terminé à 116,49 dans la zone de vente de la boîte bleue. Cette zone de boîte bleue est basée sur l’onde ((c)) = 100 % – 161,8 % Extension de Fibonacci de l’onde ((a)). La subdivision interne de la vague 2 s’est déroulée en zigzag où la vague ((a)) s’est terminée à 112,74, la vague ((b)) s’est terminée à 97,61 et la vague ((c)) s’est terminée à 116,49. Cela a terminé la vague 2 au degré supérieur. La crypto-monnaie a baissé lors de la vague 3, mais elle doit encore casser sous la vague 1 à 96,85 pour exclure une double correction. En baisse par rapport à la vague 2, la vague (i) s’est terminée à 103,41 et la vague (ii) s’est terminée à 110. À court terme, dans la mesure où le rallye échoue en dessous du sommet de la vague 2 à 116,49, et surtout en dessous de 154,49, attendez-vous à une nouvelle baisse.

Graphique Litecoin 2 heures Elliott Wave

Litecoin (LTCUSD) 2 heures Elliott Wave Vidéo