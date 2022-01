Un projet de loi interne pourrait permettre au secrétaire au Trésor de bloquer les transactions crypto internationales | Cryptomonnaie

Une disposition de l’America COMPETES Act donnerait au secrétaire au Trésor le pouvoir d’empêcher les entreprises américaines d’interagir avec certaines transactions ou échanges crypto, si cela devenait loi.

L’industrie de la cryptomonnaie tire la sonnette d’alarme quant à la possibilité que les États-Unis autorisent le département du Trésor à prendre des décisions arbitraires sur l’opportunité d’autoriser les transactions financières, y compris les transactions de crypto-monnaie transfrontalières.

Une disposition de l’America COMPETES Act, un projet de loi présenté à la Chambre des représentants des États-Unis plus tôt cette semaine, permettrait au secrétaire au Trésor de bloquer ou «d’imposer des conditions» aux transactions, si le fonctionnaire constate que la transaction ou les comptes concernés sont engagés dans blanchiment d’argent.

Le projet de loi global vise à stimuler la compétitivité économique avec la Chine.

Le groupe de réflexion de l’industrie Coin Center a averti dans un article de blog que le projet de loi pourrait permettre au secrétaire au Trésor d’empêcher toutes les institutions financières américaines d’interagir avec un échange crypto, juridiction qui a des échanges crypto, des transactions crypto validées par un mineur non américain ou non dépositaire portefeuilles.

«En bref, cela donnerait au secrétaire au Trésor le pouvoir discrétionnaire incontrôlé d’interdire aux institutions financières (y compris les échanges de crypto-monnaie) d’offrir à leurs clients l’accès aux réseaux de crypto-monnaie. Le secrétaire ne peut pas utiliser ce pouvoir discrétionnaire immédiatement, mais ce n’est pas le pouvoir que le ministère devrait avoir », a déclaré le blog.

Le secrétaire au Trésor dispose déjà de ce pouvoir en quantités limitées. En vertu de la loi en vigueur, le régulateur, en consultation avec le président de la Réserve fédérale, le secrétaire d’État, les régulateurs fédéraux et d’autres agences, peut imposer ces restrictions sur les transactions. Cependant, un avis public de réglementation doit être publié parallèlement à la restriction, et la restriction sera levée après 120 jours, à moins que le département du Trésor ne mette en œuvre une règle poursuivant le blocage après la période de commentaires.

La nouvelle disposition supprimerait la période de commentaires et l’expiration de 120 jours, a déclaré Coin Center, en plus d’ajouter explicitement des actifs numériques aux types de transactions financières que le secrétaire au Trésor peut restreindre.

La disposition met en évidence les « innovations dans les services financiers » qui facilitent l’envoi de fonds à travers les frontières, « en particulier par le biais d’actifs numériques » qui permettent aux criminels de transférer plus facilement des fonds (bien que le projet de loi admette également que les actifs numériques peuvent être « utiles aux consommateurs légitimes ». .”

« Les attaques de ransomware contre les entreprises américaines nécessitant des paiements en crypto-monnaies ont augmenté ces dernières années, le Trésor américain estimant que les paiements de ransomware aux États-Unis ont atteint 590 millions de dollars au cours du premier semestre 2021 seulement, contre un total de 416 millions de dollars en 2020 », dit le projet de loi.

La disposition a été introduite par le représentant Jim Himes (D-Conn.) et ressemble à une disposition similaire qu’il a tenté de joindre à la loi sur l’autorisation de la défense nationale (NDAA) de l’année dernière, un projet de loi incontournable qui finance l’armée américaine. La disposition a été retirée du projet de loi à l’époque.

Un communiqué de presse annonçant la disposition a déclaré qu’elle « rationnalise le processus par lequel des mesures spéciales peuvent être introduites et modernise les pouvoirs accordés au Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) en permettant à l’agence de poursuivre les mauvais acteurs comme ceux qui blanchissent le produit des ransomwares chinois et ou déclaré un problème principal de blanchiment d’argent en raison du soutien à l’évasion des sanctions de la Corée du Nord.

CoinDesk a contacté le bureau de Himes pour commentaires.

Les législateurs tentent déjà d’empêcher l’adoption de la disposition. Le représentant Ted Budd (RN.C.) a présenté un amendement qui supprimerait simplement la disposition.

Pourtant, même si la disposition passe à la Chambre, son cheminement pour devenir loi n’est pas clair.

Pour devenir une loi, la disposition a besoin d’un équivalent dans la version sénatoriale du projet de loi, l’Endless Frontier Act. À l’heure actuelle, aucune contrepartie de ce type n’existe.

Une fois que le Sénat et la Chambre auront adopté leurs versions respectives, les projets de loi seront soumis à un comité de conférence, où des représentants de la Chambre et du Sénat aplaniront les différences entre les deux versions du projet de loi.

CoinDesk comprend qu’il n’y a pas encore eu de travail de la part des dirigeants de la Chambre pour s’assurer que cette disposition se retrouve dans la version sénatoriale du projet de loi.