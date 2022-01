First Mover Asia: le sentiment crypto baissier se poursuit alors que le dollar se renforce | Cryptomonnaie

Le bitcoin a légèrement augmenté, mais l’éther et la plupart des autres altcoins majeurs ont chuté alors que les investisseurs ont continué à digérer les commentaires bellicistes de la Réserve fédérale mercredi.

Bonjour. Voici ce qui se passe :

Mouvements du marché : Bitcoin prolonge la baisse avant de remonter légèrement ; Crypto Twitter a été dominé par le drame DeFi Wonderland.

Avis du technicien : la hausse de BTC reste limitée compte tenu de la tendance baissière à moyen terme.

Des prix

Bitcoin (BTC) : 36 948$ +0,2%

Éther (ETH) : 2 407 $ -2,6 %

Meilleurs gagnants

Actif Téléscripteur Returnal Secteur Polygone MATIQUE +0,9 % Plate-forme de contrat intelligente Algorand ALGO +0,6 % Plate-forme de contrat intelligente Ethereum Classique ETC +0,1% Plate-forme de contrat intelligente

Les meilleurs perdants

Actif Téléscripteur Returnal Secteur Cosmos ATOME −7,0 % Plate-forme de contrat intelligente Ordinateur Internet PCI −4,1 % L’informatique Solana SOL −3,8 % Plate-forme de contrat intelligente

Marchés

S&P 500 : 4 236 -0,5 %

DJIA : 34 160 -0,02 %

Nasdaq : 13 352 -1,4 %

Or : 1 796 $ -1,3 %

Mouvements du marché

Bitcoin a prolongé ses pertes pendant une grande partie de jeudi, un jour après les commentaires bellicistes du président de la Réserve fédérale américaine, Jerome Powell, alors que le marché boursier a également chuté, certains commerçants pariant que la banque centrale augmentera les taux d’intérêt plus de quatre fois cette année.

Au moment de la publication, la plus grande crypto-monnaie par capitalisation boursière changeait de mains près de 37 000 $, en légère hausse au cours des dernières 24 heures, mais toujours bien en deçà de son sommet d’il y a une semaine, selon les données de CoinDesk. Ether, la deuxième plus grande crypto-monnaie par capitalisation boursière, était en baisse au cours de la même période et se négociait à environ 2 400 $. La plupart des autres altcoins majeurs étaient également dans le rouge.

Au milieu du mouvement crypto baissier, le dollar américain s’est renforcé. Au moment de la publication, l’indice monétaire du dollar américain (DXY) avait augmenté de 0,79 % au cours des dernières 24 heures pour atteindre 97,2, selon TradingView.

Un dollar qui se renforce est généralement baissier pour le bitcoin, comme CoinDesk l’a déjà signalé. Dans le passé, le bitcoin et l’indice du dollar ont évolué dans des directions opposées. Cette corrélation inverse est devenue plus visible en juillet dernier.

Les données compilées par CoinDesk montrent que le volume des échanges de bitcoins sur les principaux échanges crypto était en baisse par rapport à il y a un jour à son niveau le plus bas cette semaine jusqu’à présent.

Source : CoinDesk/CryptoCompare

Au lieu de bitcoin, au centre du marché et de la crypto Twitter se trouvait le drame surprenant autour du pays des merveilles, un protocole de finance décentralisée (DeFi) populaire.

Comme l’a rapporté CoinDesk, l’identité du gestionnaire de trésorerie pseudonyme de Wonderland a été révélée sur Twitter sous le nom de Michael Patryn, co-fondateur de QuadrigaCX, un échange de crypto canadien notoire qui a fraudé des investisseurs de plus de 190 millions de dollars. Le fait choquant a secoué «Frog Nation», un groupe de protocoles comprenant Wonderland dirigé par le célèbre développeur DeFi Daniele Sestagalli.

Au moment de la publication, le prix du pays des merveilles (TIME) avait baissé de plus de 25 % à 396 $, selon les données de CoinGecko. Les prix des crypto-monnaies telles que SPELL qui font également partie de « Frog Nation » ont également baissé de manière significative.

L’avis du technicien

Le graphique des prix sur quatre heures de Bitcoin montre les niveaux de résistance (Damanick Dantes/CoinDesk, TradingView)

Bitcoin n’a pas réussi à maintenir une brève hausse de prix de 32 900 $ à 39 000 $ au cours des derniers jours. La crypto-monnaie se négocie dans une fourchette étroite sur les graphiques intrajournaliers et les indicateurs techniques sont pour la plupart neutres à court terme.

L’action des prix est restée inférieure à une moyenne mobile à 100 jours en pente descendante sur le graphique de quatre heures au cours des dernières semaines, ce qui indique une forte pression de vente. Jusqu’à présent, des signaux de survente ont précédé de brèves hausses de prix, suggérant un potentiel de hausse limité compte tenu de la tendance baissière persistante depuis novembre.

Pour l’instant, les acheteurs devront maintenir un support entre 30 000 $ et 37 000 $ afin de stabiliser le recul.

Événements importants

8 h 30 HKT/SGT (00 h 30 UTC) : indice des prix à la production en Australie (Q4, QoQ/YoY)

14h30 HKT/SGT (6h30 UTC) : Dépenses de consommation en France (décembre MoM)

15 h HKT/SGT (7 h UTC) : indice des prix important en Allemagne (décembre MoM/YoY)

18h HKT/SGT (10h UTC) : Climat des affaires de la Commission européenne (janv.)

21h30 HKT/SGT (13h30 UTC) : Dépenses personnelles américaines (décembre)