Bitcoin lutte contre la résistance alors que les traders gardent un œil sur 40 000 $ | Cryptomonnaie

L’action des prix du Bitcoin continue de faire pression sur la zone de résistance de 37 000 $.

Les traders envisagent un retour à 40 000 $ alors que les baissiers ciblent 30 000 $.

Des possibilités commerciales longues et courtes sont disponibles.

L’action sur les prix du Bitcoin a fait face à une pression de vente intense après la décision de la Fed, le Bitcoin perdant plus de 5 % par rapport à son sommet de mercredi. Si la vente par le haut n’était pas assez décourageante pour les traders, alors la clôture quotidienne dans le rouge a certainement ajouté l’insulte à l’injure. Cependant, une vente importante et un mouvement de continuation baissier ne se sont pas encore développés.

Prix ​​​​du bitcoin à un point décisif ; opportunités rentables pour les positions longues et courtes maintenant présentes

Le prix du Bitcoin a généré suffisamment de scies sauteuses et de consolidation pour créer deux configurations commerciales pondérées de manière égale – une du côté achat et une du côté court. L’entrée courte hypothétique est un ordre de vente stop à 35 000 $, un stop loss à 38 000 $ et un objectif de profit à 20 000 $. Techniquement, la méthode de l’objectif de profit vertical dans l’analyse des points et des figures montre 15 000 $ comme cible, mais une quantité considérable de résistance empêcherait presque certainement un effondrement de cette zone de prix dans une seule tendance.

L’idée d’entrée courte est basée sur une inversion du motif polaire. La règle pour cette configuration commerciale est que la colonne X actuelle ne peut pas imprimer un autre X au-dessus de 50 % de la colonne O précédente. En d’autres termes, si le prix Bitcoin imprime un X à 40 000 $, l’hypothétique entrée courte est invalidée.

BTC/USD $1,000/3-box Reversal Point and Figure Chart

Du côté long de la transaction, la configuration longue théorique est un ordre d’achat stop à 38 000 $, un stop loss à 36 000 $ et un objectif de profit à 48 500 $. Le commerce représente une configuration récompense / risque de 5,25: 1. Un stop suiveur de deux à trois cases aiderait à protéger toute entrée implicite de poste de profit. Alors que la méthode de l’objectif de profit vertical identifie 48 500 $ comme potentiel maximum, il est plus probable que le prix du Bitcoin s’arrête quelque part juste en dessous de la ligne de tendance du marché baissier – quelque part entre 43 000 $ et 45 000 $.

Tableau des points et des chiffres d’inversion de 500 $/3 boîtes

La configuration théorique des échanges longs est invalidée si le prix du Bitcoin tombe en dessous de 31 000 $.